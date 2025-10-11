Castilla y León refuerza su acción contra la violencia machista

Castilla y León refuerza su compromiso con la atención integral de las víctimas de violencia machista o la explotación sexual y la prevención de estas, así como con la reducción de las desigualdades en distintos ámbitos de la sociedad.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha resuelto la convocatoria de subvenciones para este año, por la que destinará más de un millón de euros para financiar hasta 61 proyectos encaminados a luchar contra los malos tratos hacia las mujeres y promover la igualdad entre sexos.

Las entidades del Tercer Sector, junto a las federaciones o clubes deportivos y las universidades en sus líneas específicas, son quienes se van a poder beneficiar de estas ayudas que, según el departamento que dirige Isabel Blanco se sitúan en el vértice de las políticas de igualdad de la Junta.

"Queremos avanzar en la eliminación de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en distintos ámbitos y sectores, continuar con la erradicación de la violencia de género y conseguir la integración social y la mejora de la autonomía personal de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, especialmente las víctimas", señalan desde la Consejería.

Estas subvenciones se estructuran en diez líneas programáticas agrupadas en dos grandes categorías: las cuatro primeras están dirigidas a financiar proyectos de formación, valoración, asesoramiento e intervención con víctimas de la violencia machista para la recuperación de su autonomía; las seis restantes están centradas en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en distintos ámbitos, entre ellos, el citado universitario.

En lo que respecta a los proyectos presentados, la línea que mayor número ha recibido ha sido la destinada a la prevención de las agresiones sexuales, enmarcada en el área de lucha contra la violencia de género, con 23 proyectos valorados. En el ámbito de la igualdad, las más demandadas han sido las dirigidas a jóvenes y adolescentes en situación de riesgo, y a la promoción de la igualdad en el medio rural, ambas con trece proyectos valorados.

La cuantía individual asignada a cada entidad beneficiaria ha correspondido al 100 % del presupuesto aceptado del proyecto presentado, teniendo en cuenta el orden de prelación resultante de la puntuación obtenida según los criterios de valoración. La cuantía concedida a cada proyecto no ha superado, de acuerdo con la previsión de la convocatoria, el 33 por ciento del crédito asignado a cada línea, para garantizar el desarrollo de varios proyectos en cada una de ellas.

En el conjunto de la convocatoria, se han financiado 29 proyectos de atención a víctimas y prevención de la violencia de género y agresiones sexuales y 32 en el área de promoción de la igualdad en el deporte, medio rural, mujeres embarazadas, mujeres con discapacidad y universidades.

Los proyectos seleccionados destacan por su calidad técnica y por la adecuación de sus objetivos a la finalidad de la convocatoria. Las actuaciones objeto de subvención se ejecutan en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Lucha contra la violencia de género

Atención a víctimas de violencia de género, financiando proyectos de información, valoración, asesoramiento e intervención con víctimas de violencia de género para la recuperación de su autonomía.

Atención a víctimas de agresiones sexuales, dirigida a proyectos para la información, valoración, asesoramiento, acompañamiento e intervención con mujeres y niñas que se encuentren en contextos de prostitución y trata con fines de explotación sexual.

Prevención de la violencia de género, que comprenden proyectos de información, formación y sensibilización destinados a prevenir la violencia de género y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres

Prevención de las agresiones sexuales, que engloba proyectos destinados a prevenir las agresiones sexuales dirigidos a toda la sociedad y, especialmente, a jóvenes y adolescentes.

Promoción de la igualdad

Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género en la población juvenil y adolescente en situación de riesgo.

Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género a través del deporte, dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personal técnico deportivo y sociedad en general.

Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género en el medio rural.

Atención de mujeres embarazadas en situación de dificultad.

Atención a mujeres especialmente vulnerables, con proyectos centrados en la atención de las necesidades de mujeres con discapacidad.