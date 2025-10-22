Salamanca, escaparate de lo último en tecnología y desarrollo de la IA

El Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro' acoge hasta el viernes la feria 'InnovaTE', organizada por Telefónica, que muestra un amplio y variado escaparate de las últimas tecnologías y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) además de permitir conocer y probar hasta cuarenta soluciones innovadoras de la multinacional, muchas de ellas presentadas en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, como por ejemplo robots, proyectos de Smart Ciudad, tecnologías aplicadas a la educación y aplicaciones de robótica de utilidad para el público.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha inaugurado este importante cita tecnológica, que sitúa nuevamente a la capital charra y a Castilla y León a la vanguardia en lo último en tecnología, donde ha recordado algunos de los proyectos en marcha en la comunidad como el despliegue del programa Territorio Rural Inteligente, o la implantación de la inteligencia artificial en la administración.

"Queremos ser punteros desde el punto de vista tecnológico por lo que las administraciones también formamos parte del ecosistema que tiene como norte la innovación", destacaba el consejero durante la inauguración, mientras ponía en valor la mejora que la tecnología permite en cuanto a la planificación y optimización del servicio que se ofrece a los ciudadanos, lo que consolida una administración más sencilla, intuitiva y proactiva. Por ejemplo, decía, mediante el análisis inteligente de documentos (IDP), que permita extraer metadatos de la documentación que presentan los ciudadanos.

Asimismo, señalaba que la Junta trabaja con Telefónica en la mejora en las redes de datos multiservicio y accesos directos a Internet para adecuar la red corporativa a las necesidades actuales.

Por su parte, la directora territorial Centro de Telefónica España, Beatriz Herranz, destacaba que para la empresa es muy importante que se conozca y que tanto niños como estudiantes, como cualquier persona que pase por aquí en los próximos días, pueda disfrutar de este espacio de innovación.

"Justamente traemos un proyecto de cribado para radiografías de tórax con IA, que es un avance tecnológico que tienen muy pocas comunidades implantado en España y Castilla y León es una de ellas y lo vais a poder ver aquí", afirmaba, en declaraciones recogidas por Efe.

Finalmente, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, hacía hincapié en que esta colaboración es coherente con la línea que sigue el Ayuntamiento en su apuesta por la tecnología y la innovación como palancas de una nueva industrialización que complementen sectores tradicionales como el turismo, el comercio y la enseñanza del español, y que generen oportunidades para la gente, sobre todo los jóvenes.