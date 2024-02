Salamanca se reivindica como la ciudad del español durante Tour del Talento

La actriz Victoria Luengo ha sido reconocida este martes con el Premio Princesa de Girona Arte 2024, que entrega la Fundación Princesa de Girona, por su "naturalidad", "amor por su oficio" y "capacidad para inspirar a las nuevas generaciones de artistas".

Así se ha dado a conocer hoy durante el acto central del Tour del talento 2024 en Salamanca, presidido por la reina Letizia Ortiz, en el marco del Princesa de Girona CongresFest, que ha tenido como elemento principal la entrega Premio Princesa de Girona Arte 2024.

Un prestigioso galardón que Salamanca ha aprovechado para promocionarse como ciudad del español. De hecho, más de un millar de jóvenes acompañaron hoy a su majestad en la capital salmantina, donde visitó el Centro Internacional del Español, y pudo acercarse al legado de Carmen Martín Gaite, ubicada en la cámara acorazada de la antigua sede del Banco de España en Salamanca, que cuenta con 95 libros, 1.400 manuscritos y 4.700 fotografías, entre otros documentos.

En este sentido, la reina recorrió el hall del CIE, donde conoció el contexto, la propuesta y el impacto que la Universidad de Salamanca, junto con la Real Academia de la Lengua (RAE) y la Asociación de Centros Educativos Hispanohablantes de los Estados Unidos (HACU), han puesto en marcha para llevar a cabo un proyecto de certificación en lengua española para hispanohablantes, cuyo público objetivo son jóvenes de segundas o terceras generaciones de inmigrantes hispanos, que no tienen un buen conocimiento de castellano. El proyecto les permite ampliar su empleabilidad y optar a trabajos de mayor valor.

Pasado el mediodía, la reina se trasladó al CAEM donde pudo conocer de primera mano el proyecto Henka, que colabora junto a la Fundación Princesa de Girona para promover el bienestar emocional de los jóvenes, con acciones que refuerzan la resiliencia, para prevenir la aparición de problemas de salud mental en personas adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 años y su entorno, los centros educativos, sus familias y la sociedad.

Ya en el auditorio, en el acto central del Tour del talento, conducido por la actriz salmantina Raquel Salamanca y el periodista y dinamizador Marc Andreu, donde los ya premiados Guillermo García, recientemente galardonado con un Goya y Andrés Salado, premio Princesa de Girona Arte 2020 y 2016 respectivamente compartieron con todos los jóvenes asistentes cómo a través del arte y la cultura se pueden abordar cuestiones sociales y realizar acciones con impacto en la sociedad.

El Princesa de Girona CongresFest giró en torno a la gestión del bienestar emocional a través de la música, con la presentación del nuevo programa ‘Generación Arte’, a cargo de Paula Freixa, cantante y colaboradora del programa Generación Docentes, el nuevo proyecto que promueve la Fundación Princesa de Girona con la colaboración del Teatro Real, EY y Secuoya.

La iniciativa nació para impulsar la trayectoria de artistas emergentes con propósito que quieren utilizar la música para inspirar, educar y promover valores y bienestar emocional entre los jóvenes. Los 17 artistas, de entre 20 y 32 años, que participan en la primera edición de este proyecto subieron al escenario del Caem, junto con una pianista del Teatro Real, para unir sus voces e interpretar ‘Esperanza’, una canción con mensaje que aboga por la resiliencia y la confianza.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, daba las gracias a SM la Reina Letizia por estar hoy en Salamanca, para conocer el proyecto “Ciudad del español” y la exposición del Legado de Martín Gaite.

"Castilla y León es un referente en el aprendizaje y enseñanza del español", decía el jefe del Ejecutivo regional, al tiempo que reafirmaba el compromiso de la Junta en el impulso de su promoción por todo el mundo.

Más de cien candidaturas

Luengo competía con otros cuatro nominados, de entre más de 100 candidaturas: el cocinero Carlos Casillas Hernández (Ávila, 1999) -que quedó entre los dos finalistas-, el arquitecto Raúl Almenara Domínguez (Córdoba, 1990), la arquitecta y diseñadora Anna Devís Benet (Valencia, 1990) y el coréografo Yoel Ferré Vargas (Tarragona, 2003)

"Me hace muchísima ilusión. Normalmente te dan un premio por un trabajo, pero no me había pasado que me dieran un premio por mi manera de sentir este oficio", decía la ganadora al recibir el galardón en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) de Salamanca.

Victoria Luengo había explicado previamente en su presentación como nominada que quiere dejar atrás el nombre con el que hasta ahora ha sido más conocida, Vicky Luengo, y ha recordado que está a punto de estrenar la serie 'Reina Roja'.

"Soy actriz desde que tenía 15 años, ser actriz me apasiona, es mi vocación y sueño, y puedo decir que lo he conseguido", celebraba la intérprete, que ha contado cómo le decía a su madre que ella llegaría a lograrlo, pero a su manera.

La reina Letizia Ortiz saluda a los asistentes al acto en el CAEM a su llegada junto a Fernández Mañueco David Arranz Ical

El último éxito de Victoria Luengo (Palma de Mallorca, 1990) es 'Prima Facie', el monólogo teatral sobre el consentimiento sexual con el que está de gira por toda España con reconocimiento de crítica y público.

Luengo estuvo nominada al Goya a la mejor protagonista por la película 'Suro', papel por el que recibió el Premio Gaudí, al que también fue nominada por su trabajo en la película 'Chavalas', con la que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Cine.

Alcanzó popularidad con su papel protagonista como inspectora Laia Urquijo en la serie 'Antidisturbios', por el que obtuvo, entre otros, el Premio Fotogramas a la mejor actriz de televisión y el Premio Ondas a la mejor intérprete femenina en ficción.

En teatro, entre los 19 montajes profesionales en los que ha participado, destaca además de la actual 'Prima Facie', su actuación en 'El Golem' (Premio Godot a la mejor actriz), 'Una perra en un descampado' (Premio de la Crítica).