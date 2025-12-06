Nuevas Generaciones de Segovia reivindica la vigencia de la Constitución Española y el espíritu de concordia que la hizo posible

Nuevas Generaciones de Segovia ha celebrado hoy un acto en la Plaza Mayor en defensa de la Constitución Española, coincidiendo con su 47 aniversario, y reivindicando su papel como

garantía de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. El encuentro ha contado con una amplia representación del Partido Popular en la provincia.

La presidenta de Nuevas Generaciones de Segovia, María Carpio, ha iniciado el acto asegurando que España cuenta con una Constitución que garantiza los derechos y libertades de las personas, como recoge el artículo 27 y el conjunto de nuestro marco constitucional. Durante el acto, los representantes de NNGG y del Partido Popular han subrayado que ese espíritu de concordia sigue siendo imprescindible hoy.

“Reivindicamos el acuerdo y la unidad que hicieron posible la Constitución, y que hoy deben seguir guiando la vida democrática de nuestro país”, han señalado desde la organización juvenil. Asimismo, se ha puesto de manifiesto que, frente a la situación política actual, “el Partido Popular es hoy el único partido constitucionalista de España”. En este sentido, han denunciado que el PSOE “vulnera la Constitución a diario: no presenta presupuestos, no respeta la separación de poderes, ataca al principio de igualdad y se ha aliado con quienes son los mayores enemigos del orden constitucional”.

Al acto han asistido la Presidenta del Partido Popular de Segovia, Paloma Sanz; el Secretario Autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, el Coordinador del PP de Segovia, José Mazarías; el Presidente del Comité Electoral, José Luis Sanz Merino; los diputados, Pablo Pérez y María Cuesta; la senadora María Ángeles García; la Procuradora, Elena Rincón, así como concejales, diputados provinciales y numerosos miembros de Nuevas Generaciones.