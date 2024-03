Seis de cada diez castellanos y leoneses rechazan mudarse a áreas rurales sin Internet de alta velocidad

El 63 por ciento de los castellanos y leoneses se muestran reticentes a vivir o alquilar una casa en zonas rurales sin acceso a internet de alta velocidad, cifra que supera la media nacional (57 por ciento, según se desprenden el estudio ‘La España rural conectada: Radiografía de los usuarios de Internet en pequeños municipios’, realizado por el Observatorio Asteo y al que ha tenido acceso Ical, y donde se resalta el papel crucial de las infraestructuras de conectividad en el ámbito rural y la relevancia del teletrabajo para dinamizar estas áreas.

La conexión a internet de alta velocidad es fundamental en todos los aspectos, pero especialmente en el ámbito laboral. Así, el 80 por ciento de los encuestados en Castilla y León considera que el teletrabajo es muy o bastante positivo para la reactivación de los municipios rurales.

De acuerdo con el estudio, el porcentaje de personas que teletrabaja en el medio rural de Castilla y León asciende a un 22 por ciento de los encuestados, al igual que el conjunto del país. Sin embargo, en Castilla y León es significativamente mayor el porcentaje de personas que teletrabajan todos los días de la semana: el 58 por ciento del total de las personas que teletrabajan en el medio rural de Castilla y León lo hacen todos los días de la semana frente al 26 por ciento del resto de España. Entre los trabajadores de la Comunidad que no teletrabajan, la mayoría no lo hace porque su puesto y/o su empresa no se lo permite.

Un 89 por ciento de los encuestados de Castilla y León considera que mejorar la infraestructura de comunicaciones y proporcionar acceso a Internet de alta velocidad es muy importante para fomentar el uso de las nuevas tecnologías en pequeños municipios y frenar su despoblación.

En menor proporción, el 76 por ciento considera importante proporcionar a los residentes formación en habilidades digitales; un 74 por ciento cree necesario que haya asesoramiento y financiación para el desarrollo de proyectos tecnológicos locales; el 71 por ciento da gran importancia a que se subvencione total o parcialmente el coste del servicio de Internet en el hogar, y un 68 por ciento apunta que la existencia de proveedores de internet locales es importante.

En las áreas rurales de Castilla y León cada individuo se conecta de media a Internet desde cinco dispositivos y la media de dispositivos por hogar es de seis. Móvil, portátil y smart TV son los tres dispositivos con mayor presencia. Navegar por Internet y el uso del correo electrónico son las dos actividades que realizan los residentes en las zonas rurales de Castilla y León (89 por ciento y 78 por ciento).

El 64 por ciento de los encuestados realizan gestiones online con el banco con frecuencia: principalmente consulta de saldos, transferencias o bizum. Las razones: no tienen problemas de horario, no se tienen que desplazar y ahorran tiempo.

El estudio refleja que cuatro de cada diez encuestados realiza trámites administrativos online con frecuencia, principalmente solicitar una cita médica o la declaración de la renta. No disponer de una oficina cerca es una de las principales razones para recurrir a la vía digital. En la Comunidad, el 14 por ciento residentes en el medio rural realiza consultas médicas online, principalmente por ahorro de tiempo.

El 38 por ciento de los residentes ha vivido siempre en el mismo municipio. Entre los que han cambiado de residencia, casi la mitad (49 por ciento) se trasladó hace más de 3 años y el resto (13 por ciento) lo hizo tras la pandemia.

Perfil

Por tipo de hogar, la mayoría de los usuarios de Internet en zonas con menos de 10.000 habitantes de Castilla y León, están formados por parejas, con o sin hijos (51 por ciento y 30 por ciento respectivamente). En el resto de los casos, encontramos un 10 por ciento de hogares compuestos por una única persona, un 6 por ciento formados por un solo progenitor con sus hijos y un 4 por ciento de hogares extensos.

El informe la ‘La España rural conectada: Radiografía de los usuarios de Internet en pequeños municipios’ analiza el uso de las nuevas tecnologías de la información en dos grupos de poblaciones: de 1.001 a 10.000 habitantes (el 29 por ciento de los municipios españoles) y de menos 1.000 habitantes (el 61 por ciento de las localidades en nuestro país) y define el perfil de los usuarios de internet en estas áreas rurales. La muestra del estudio cuenta con representatividad a nivel nacional y en Castilla y León.