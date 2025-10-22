Siloé preestrena ‘Campo Grande’, el nuevo single más pucelano de Fito, Javi y Jaco

El Teatro Carrión acogió el preestreno del nuevo single ‘Campo Grande’, un tema del grupo vallisoletano Siloé que formará parte del próximo álbum que tendrá un sabor muy pucelano, con la referencia al pulmón verde de la capital del Pisuerga.

Calificada como la canción “más importante” de la trayectoria del grupo, Fito, Javi y Jaco congregaron el pasado 15 de septiembre a más de un centenar de incondicionales en la pérgola de Campo Grande para grabar el videoclip del tema que lleva por título el nombre del parque.

A dicho preestreno acudió el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, cuyo proyecto musical cuenta con el apoyo municipal a través de un patrocinio publicitario del Consistorio dotado con 36.300 euros (IVA incluido), informa Ical.