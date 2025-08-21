El socialista Fernando Castaño (Salamanca) asume la Alcaldía de Santibáñez de la Sierra tras prosperar una moción de censura

El municipio de Santibáñez de la Sierra (Salamanca) cuenta desde hoy con nuevo alcalde, el socialista Fernando Castaño, después de que prosperara la moción de censura debatida en el Pleno municipal. La iniciativa, respaldada por la mayoría socialista en la Corporación, ha supuesto el relevo de la hasta ahora regidora del Partido Popular, Elena Nieto.

El diputado provincial del PSOE en la comarca, Antonio Cámara, afirmó tras la votación que con este cambio “se recupera la normalidad democrática y se instaura lo que los vecinos decidieron en las urnas”, recordando que el resultado electoral fue de tres concejales socialistas frente a dos del PP. “La investidura de una de las concejalas populares no representaba lo que los vecinos habían elegido”, insistió.

Cámara calificó de “insostenible” la situación de los dos últimos años bajo el mandato de Nieto, a la que acusó de llevar a cabo una gestión “caótica y vacía”, con el pueblo “en absoluto abandono”. Según explicó, en los últimos días la ya exalcaldesa trató de frenar la moción de censura con una serie de inauguraciones “a toda prisa y mal ejecutadas”, algunas de proyectos antiguos o inacabados. El socialista denunció además la “complicidad” en este proceso del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y del diputado provincial del PP y alcalde de San Esteban de la Sierra, Antonio Labrador.

El PSOE criticó igualmente la reciente denuncia presentada por Nieto contra el alcalde pedáneo de Santa María de los Llanos, entidad dependiente del propio Ayuntamiento, por una capea y la apertura de un local. A juicio de los socialistas, esta acción pone de manifiesto la “ineptitud y desconocimiento” de la exregidora, puesto que, según recalcaron, “al ser alcaldesa en aquel momento, las competencias le correspondían a ella misma”.

Con la elección de Fernando Castaño como alcalde, el PSOE confía en abrir “una nueva etapa de esperanza” para los vecinos de Santibáñez de la Sierra, en la que, aseguran, se atenderán las demandas y necesidades del municipio.