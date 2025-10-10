La Universidad de Salamanca inaugura su nueva Librería en el Centro Internacional del Español

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, inauguró hoy la nueva Librería de la Universidad, ubicada en el Centro Internacional del Español. En el acto estuvieron también presentes el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos, y el director de Ediciones Universidad de Salamanca, Jacobo Sanz Hermida.

Corchado destacó que este nuevo espacio “acerca el conocimiento y la cultura no solo a la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad salmantina y a quienes visitan la ciudad”. Subrayó que la librería es “una extensión natural del servicio de publicaciones” y un paso más “en la modernización de Ediciones Universidad de Salamanca”, que inició su trayectoria en 1943 y cuenta hoy con cinco colecciones reconocidas con el sello de calidad de la ANECA.

El rector recordó que la creación de esta nueva marca “Librería de la Universidad” consolida el servicio editorial de la institución, impulsando la difusión y distribución de sus contenidos científicos y culturales. Con un diseño moderno y un espacio abierto en el corazón del Centro Internacional del Español, la librería se concibe como “una ventana a la vida cultural de Salamanca y un reflejo de la riqueza intelectual” del Estudio salmantino.