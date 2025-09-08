IE University reúne a figuras internacionales del mundo académico, cultural e institucional en Hay Festival Segovia 2025

Figuras internacionales del mundo académico, cultural e institucional compartirán sus reflexiones en Hay Festival Segovia 2025. La 20ª edición de Hay Festival Segovia, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, se celebrará del 11 al 14 de septiembre de 2025 y reunirá a escritores, pensadores, artistas y representantes de la vida política y académica internacional. IE University, a través de IE Foundation, acogerá un amplio programa de paneles y mesas redondas en su campus histórico de Santa Cruz la Real de Segovia.

En la edición de 2025, el festival reunirá a más de 100 personalidades de 16 países en 60 eventos distribuidos por diversos lugares de la ciudad de Segovia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este marco, se abordarán cuestiones como las tensiones internacionales, el papel de la Unión Europea en un contexto global, las estrategias de política exterior, la democracia, la inteligencia artificial y el futuro de las instituciones políticas.

Además, se reflexionará sobre la revisión del contrato social, el poder del espacio y las proyecciones de la arquitectura del futuro, así como los retos actuales de la historiografía y la memoria histórica.

La apertura oficial del festival tendrá lugar el 11 de septiembre en IE University con un diálogo en el que participarán Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y José María Beneyto, profesor y experto en asuntos europeos.

La sesión abordará las tensiones internacionales, el papel de la Unión Europea en un contexto global y las estrategias de política exterior. En la segunda parte del acto se sumarán tres estudiantes del IE European Union Club —Oleksandr Mysyk, Vanessa Chioaru y Catherine del Río—. El evento incluirá el espectáculo de danza Merina: la creación total, una propuesta artística que combina danza, música electrónica y moda, creada por Oteyza en colaboración con la Fundación AIDA.

Dentro del FT Weekend Debate, el sábado 13 de septiembre tendrá lugar una conversación que reunirá a Nick Clegg, ex viceprimer ministro del Reino Unido y actual presidente de Asuntos Globales de Meta, y Enrico Letta, decano de IE School of Politics, Economics & Global Affairs. Ambos analizarán la democracia, la inteligencia artificial y el futuro de las instituciones políticas, bajo la moderación de la periodista Helena de Bertodano.

Minouche Shafik, economista y ex presidenta de Columbia University y de London School of Economics and Political Science, compartirá sus reflexiones en conversación con Enrico Letta, bajo la moderación de la periodista Anne McElvoy. El diálogo examinará el desorden global, la necesidad de un nuevo contrato social en Europa y el papel de las universidades en la cohesión cívica y democrática. Ese mismo día, la arquitecta mexicana Fernanda Canales y David Goodman, decano de IE School of Architecture and Design, ofrecerán una reflexión sobre el poder del espacio y las proyecciones de la arquitectura del futuro.

Ya el sábado, Giles Tremlett, historiador, periodista y escritor británico experto en la historia contemporánea de España, participará en una conversación con María José Ferrari, profesora y directora de la Cátedra de Culturas Hispánicas de IE University, en la que se abordarán los desafíos de interpretar la historia, las tensiones entre memoria e historiografía y la relevancia del pasado español en la Europa actual.

Marcelo Rubens Paiva, escritor brasileño, conversará con la actriz y directora Maria de Medeiros sobre la adaptación cinematográfica de su historia familiar, galardonada con el Oscar en 2025, en una sesión moderada por Iona de Macêdo, decana asociada de IE Business School, y presentada por Catalina Tejero, decana de IE School of Humanities. Posteriormente, se proyectará la película con comentarios de Sophia Sampaio Teixeira do Amaral, profesora de IE School of Humanities.

Dante, liderazgo y ética del poder.- Santiago Íñiguez de Onzoño, presidente ejecutivo de IE University, participará en un panel de expertos sobre Dante, liderazgo y la ética del poder junto con A. C. Grayling, filósofo y académico, y el académico Fabio Corsico, moderado por la periodista Anna Bosch.

Asimismo, la princesa Alia Al-Senussi, doctora en Filosofía, y Catalina Tejero participarán en el panel Women Shaping the Arts: Collecting, Patronage, and Cultural Legacy, un diálogo sobre el papel de las mujeres en la promoción del arte y la cultura, el mecenazgo y la influencia cultural, que finalizará con la firma de ejemplares de los libros de la autora.

La implicación de IE University en Hay Festival Segovia refuerza la colaboración que ambas instituciones mantienen desde las primeras ediciones del certamen. La alianza combina la vocación global del festival con la misión académica de la universidad y consolida a Segovia como un espacio de referencia para el análisis crítico de los retos contemporáneos.

Además de los eventos en Segovia, IE University también acogerá una sesión previa el miércoles, 10 de septiembre en IE Tower, el campus tecnológico y sostenible de la institución en Madrid, con el título Un mundo sin guerras: juventud, poder y el futuro de la paz global. Contará con la participación de Sundeep Waslekar, Robert O. Keohane, Sam Elsey y alumnos de IE University, en conversación con Borja Santos, vicedecano de IE School of Politics, Economics & Global Affairs.