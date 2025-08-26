Un muerto y cuatro heridos, tres de ellos menores, tras caer con un coche desde seis metros de altura

Un hombre ha muerto y cuatro personas han resultado heridas, tres de ellas menores de edad, al caer un coche unos seis metros desde la autovía a la N-630, a la altura del kilómetro 363, en la localidad salmantina de Beleña, sentido Salamanca, han informado este martes fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 08:30 horas de este martes 26 de agosto, tras lo que un alertante informó al centro de emergencias 1-1-2 de que un coche había caído desde unos 6 o 7 metros y al menos cuatro personas habían resultado heridas, mientras una de ellas estaba inconsciente en el interior del vehículo.

En el lugar del accidente, el personal sanitario confirmó la muerte de un hombre y atendió a cuatro personas, una mujer y tres menores que fueron trasladados después al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Para atender este suceso se movilizaron la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, los Bomberos de la Diputación de Salamanca y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, con dos UVIs móviles, un equipo médico de Alba de Tormes, dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero medicalizado, informa Efe.