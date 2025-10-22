Viding Valladolid abre sus puertas: el nuevo referente del fitness y bienestar en la ciudad

Viding, cadena líder en la industria del fitness y el bienestar en España, inaugura oficialmente su nuevo club deportivo Viding Valladolid, un espacio único que se convertirá en el epicentro del deporte, la salud y la vida activa de la ciudad.

Ubicado en la Avenida Santander nº2, el nuevo centro dispone de más de 18.000 m² dedicados al deporte, combinando diseño, innovación y sostenibilidad. Desarrollado por el prestigioso estudio Fenwick Iribarren Architects, el proyecto destaca por su arquitectura moderna, diáfana y orientada al bienestar de las personas, con amplias zonas de luz natural, espacios exteriores y una integración armoniosa en el entorno urbano.

Un club para vivir el deporte al máximo

Viding Valladolid ofrece una experiencia fitness completa y personalizada. Dispone de una sala fitness de 1.300 m² con terraza exterior, equipada con maquinaria Technogym de última generación, incluyendo equipamiento con inteligencia artificial para un entrenamiento más eficaz y adaptado a cada usuario.

El centro cuenta también con cuatro salas de actividades dirigidas, donde se imparten disciplinas como BodyPump, Cross Viding, Peak Cycle, Yoga, Pilates, Body Balance o Zumba, pensadas para todo tipo de públicos y niveles.

Además, el club ofrece una amplia zona de aguas, compuesta por una piscina de 25 metros y 8 carriles para nado libre, otra piscina destinada a actividades acuáticas, y un espacio wellness con spa, sauna y baño turco.

En el exterior, los socios disfrutarán de una zona de 10.000 m² que incluye seis pistas de pádel (tres cubiertas), dos piscinas al aire libre —una de adultos y otra infantil—, y amplias áreas ajardinadas para el descanso y la socialización.

Más que un gimnasio: una comunidad activa

“Estamos muy ilusionados con la llegada de Viding a Valladolid. Este nuevo club nace con la vocación de convertirse en un espacio donde deporte, salud y comunidad se integran para crear experiencias únicas”, explica Álvaro Nieto, director de Viding Valladolid.

Por su parte, José Javier Gordo, director de Marketing de Viding, añade: “Nuestra misión es ofrecer la experiencia de fitness y ocio más completa de la ciudad. Viding Valladolid marca un hito en nuestra expansión y refuerza nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el bienestar de las personas”.

Un compromiso con Valladolid y su desarrollo

Con esta apertura, Viding refuerza su presencia en España, donde ya cuenta con centros en Madrid, Sevilla, Tarragona, Lleida y Mallorca, alcanzando un total de doce instalaciones a nivel nacional. La compañía ha realizado una inversión superior a los 20 millones de euros en el proyecto, impulsando la creación de empleo y fomentando el desarrollo social y deportivo de la ciudad.

“Valladolid es una ciudad dinámica, con una comunidad muy vinculada al deporte y al bienestar. Creemos firmemente en su potencial y en su capacidad para hacer crecer este modelo de club que va más allá del entrenamiento físico”, subrayan desde la dirección de Viding.