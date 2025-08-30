Zamora amanece con horror: encuentran un cadáver flotando en el río Duero

Zamora despertó este sábado con una escena estremecedora. A las 08:47 horas, una llamada al 112 alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando en el río Duero, a la altura del Hospital Provincial. El hallazgo movilizó de inmediato a los servicios de emergencia, incluyendo bomberos del Ayuntamiento, Policía Nacional, Policía Local y personal sanitario del Sacyl.

El cuerpo, que corresponde a un varón de entre 40 y 50 años, fue rescatado por los bomberos y confirmado como fallecido por los equipos médicos en el lugar. Por el momento, se desconocen tanto la identidad del hombre como las circunstancias que rodean su muerte.

La zona del hallazgo, emblemática por su cercanía al centro urbano y su valor paisajístico, quedó acordonada mientras se iniciaban las primeras diligencias. La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, sin descartar ninguna hipótesis.