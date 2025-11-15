El PP de Zamora mantiene un encuentro con ADEZA para conocer de primera mano la situación de los enfermos y sus familias

Los parlamentarios del Partido Popular de Zamora en el Congreso de los Diputados, Elvira Velasco Morillo y Óscar Ramajo Prada, han mantenido un encuentro con la Asociación de Diabéticos de Zamora, presidida por José Miguel Mateos.

El objetivo de la reunión ha sido conocer de primera mano las situaciones que viven las personas diabéticas y sus familias en la provincia de Zamora.

Durante el encuentro se destacó que aproximadamente 12.400 zamoranos debutan con algún tipo de diabetes, y se estima que unos 3.000 no lo saben aún.

Desde el Partido Popular de Zamora se trasladó el compromiso del gobierno Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León de trabajar desde todos los ámbitos para reducir el riesgo de diabetes y garantizar que todas las personas diagnosticadas tengan acceso a una atención integral, equitativa y de calidad.

Asimismo, los representantes populares manifestaron que para abordar esta realidad es indispensable fortalecer la Asociación, dotándola de los apoyos necesarios —profesionales sanitarios, educativos y de apoyo psicosocial— para dar cobertura a las necesidades de las personas diabéticas en la provincia.

Igualmente, se hizo hincapié en la necesidad de reforzar la coordinación entre los profesionales de los centros sanitarios y de estudiar la incorporación, en el ámbito educativo, de la figura de una enfermera de apoyo que atienda los casos de alumnado con diabetes y contribuya a la prevención y la detección temprana.

Desde el Partido Popular de Zamora se ofrece una mano tendida para trabajar de forma proactiva con la Asociación, no solo en el marco del Día Internacional de la Diabetes, sino de manera permanente y colaborativa en la provincia.