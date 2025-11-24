El PP de Zamora se reúne con representantes del sector turístico para reforzar el liderazgo de la provincia en turismo de interior

Cargos públicos del Partido Popular han mantenido un encuentro de trabajo con responsables de colectivos del sector turístico de la provincia con el objetivo de escuchar sus inquietudes, analizar prioridades y reforzar las políticas que consolidan a Castilla y León y a la provincia como referentes nacionales en turismo de interior.

Durante la reunión, los representantes del PP subrayaron que la comunidad y la provincia se mantienen a la cabeza en turismo de interior gracias al esfuerzo del sector y al impulso de las administraciones donde gobierna el Partido Popular. En este contexto, se destacó especialmente el liderazgo provincial en visitas turísticas y enoturismo, así como el crecimiento de rutas y actividades que ponen en valor los recursos del territorio.

Uno de los asuntos centrales fue el papel decisivo del AVE y la alta velocidad para el desarrollo turístico y económico de la provincia. Los asistentes trasladaron su preocupación por los horarios, las plazas disponibles en fechas de gran demanda y los precios actuales, aspectos sobre los que el Partido Popular seguirá reclamando mejoras al Gobierno para garantizar una movilidad competitiva y accesible.

Los representantes del sector pusieron también de relieve la importancia de seguir impulsando rutas turísticas y experiencias que atraigan visitantes durante todo el año. En este ámbito, el PP mostró su apoyo a iniciativas como la Ruta Provincial de Tapas, que se pondrá en marcha en colaboración con AZEHOS y que permitirá dinamizar la hostelería local y promocionar los productos de calidad de la provincia.

La reunión sirvió además para abordar la situación de la hostelería en el medio rural, donde bares y pequeños establecimientos actúan como auténticos centros de vida social. El Partido Popular reiteró su compromiso con el mantenimiento de estos servicios esenciales y con la puesta en marcha de medidas que favorezcan su continuidad.

El sector trasladó también la necesidad de impulsar programas de formación exprés en hostelería, para dar respuesta a la falta de personal cualificado en determinados periodos del año. El PP mostró su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que mejoren la capacitación y cobertura del sector.

Respecto a la nueva Ley de Turismo, los participantes defendieron la importancia de mantener la habilitación de los guías turísticos mediante examen, así como la convocatoria de pruebas extraordinarias, con el fin de preservar la calidad profesional y la excelencia en la atención al visitante.

El Partido Popular quiso destacar asimismo las oportunidades que ofrece el fortalecimiento de las relaciones con Portugal, un ámbito estratégico en el que seguir avanzando para generar nuevas sinergias y proyectos turísticos compartidos.