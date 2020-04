El uso del independentismo de Twitter y del coronavirus para propagar el odio a España

Es conocido por todo el mundo el poder actual de las redes sociales para que todo tipo de opiniones queden escritas, por mucho que luego se borre. Con Twitter a la cabeza, se han convertido en una arma arrojadiza para lanzar todo tipo de mensajes. El independentismo catalán no es ajeno a ello, la lista de tuits ofensivos contra España tras el inicio del estado de alarma es larga, y con ocurrencias muy desagradables e insultantes.

Además de atacar muy a menudo la gestión que realiza el Gobierno del confinamiento por el coronavirus, los tuits van más alla y atentan contra la dignidad de las personas, en algunos de los casos. Hay alguno que incluso es una burla directa a las víctimas mortales de la pandemia.

En este sentido, uno de los más directamente repulsivos fue el que lanzó la ex consellera de Educación Carles Puigdemont y ahora eurodiputada Clara Punsatí (PDeCAT). Precisamente en el momento en el que la comunidad de Madrid estaba viviendo sus peores momentos por la pandemia, con las cifras de fallecidos más altas de toda España, la ex consellera tuiteó “De Madrid al cielo”, una burla en toda regla, que además hace referencia a una frase muy popular en la capital. Más tarde, contó con el apoyó de la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie. La excusa que utilizó, “tengo hermanas viviendo en Madrid”, no sirvió de mucho.

Puigdemont también se sumó desde Waterloo, tuitenado “virus para todos, es su concepción del federalismo, antes infectada que rota!. Una vez más, el independentismo volvió a utilizar la actual pandemia para propagar su ideología, pese a que no es el momento adecuado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell -que ganó las elecciones con menos del 5 % de participación-, muy conocido por su radical postura independentista, adjuntó en su Twitter un mapa de España con cifras de afectados y víctimas, escribiendo “La España vaciada”. En este caso se hacía referencia a la problemática de las zonas rurales más despobladas.

El ex vicepresidente de la Generalitat en la época del tripartito, Josep Lluís Carod Rovira, de ERC, -tuvo que dimitir tras su reunión con miembros de ETA-, puso un tuit en el que se mostraban las portadas de ese día de La Razón, La Vanguardia, El Mundo y ABC, con el eslogan del Gobierno “Este virus lo paramos unidos”. Las dos primeras palabras estaban en amarillo, el color “adoptado" por el independentismo. A ello escribió que “han puesto de forma subliminal el color amarillo y el mensaje político de ‘unidad’, por lo que queda claro que no hablan del virus sino de Cataluña”.

El eurodiputado Ramon Tremosa (JxCat) recordó incluso viejos tiempos, rememorando antiguas peticiones al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como las balanzas fiscales, la gestión propia de aeropuertos, el nuevo Estatut, el pacto fiscal, el corredor mediterráneo y...las mascarillas.

Josep Maria Mainat, productor y activista secesionista, aunque alejado del mundo político, se ha caracterizado en los últimos años por sus fuertes proclamas independentistas. Escribió en Twitter que “Cerremos Cataluña y, aprovechando que están distraídos, declaremos la independencia. Entonces fingiremos que estamos todos afectados, así los policías no querrán actuar y, si lo hacen, nos defenderemos tosiéndoles en la cara y huirán acojonados. A mí no me parece una mala idea”.

Desde las filas de la CUP, la diputada Mireia Boya tuiteó que “si yo fuera un empresario con material de protección para el personal sanitario, yo lo escondería de la Guardia Civil y lo haría llegar directamente a los hospitales”.

No podía faltar el cantautor y ex diputado Lluís Llach, militante independentista desde hace décadas, dató que se notó en un tuit suyo. “Yo diría que en realidad están continuando el golpe de estado que empezó en el senado, continuó con la aplicación del 155, luego fue judicial, ahora sanitario...y ya tenemos al Ejército en la calle”.

El activista radical del independentismo, Mark Serra, amigo de Puigdemont y con causas pendientes con la Justicia, también se sumó a la larga lista de tuits infames, escribiendo que “Si me infecto iré a escupir en la cara a los colones catalanes y traidores a los que les tengo ganas desde hace tiempo, y son culpables de esta situación igual que España”, a lo que añadió que “no me quedar´saliva...Y si les pasa algo a mi familia no voy a descansar hasta que lo paguen como cómplices de asesinato”.