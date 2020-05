Orgullo de uniforme

Podemos sentirnos orgullosos, por mi parte, muy orgullos de mis compañeros de las Fuerzas Armadas. Si alguna institución ha sido junto a los sanitarios ejemplo en su trabajo estos días, ha sido el Ejército junto a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad.

La operación Balmis ha supuesto hasta este momento 18.010 intervenciones totales, 10.253 desinfecciones, 4.937 intervenciones en residencias, 2.179 poblaciones distintas, 3.044 Hospitales y Centros de Salud han contado con su ayuda así como y 1.072 centros sociales.

Me dicen quienes han trabajado con los nuestros que el trato ha sido exquisito, la compenetración absoluta. Me confirman que es real ese espíritu por el cual para un militar, un trabajo se convierte en misión, y que su eficacia es absoluta.

A mi no me sorprende por la relación que tengo con ellos, no me sorprende porque cuando estoy con ellos te impregnan de ese espíritu.

Son absolutamente ajenos a las polémica que puedan generar quienes interesadamente por un prejuicio u otro opinan sin conocerlos. Ellos no contestan nunca, no protestan nunca, no entran jamás al trapo, sencillamente agradecen y mucho el cariño que la gente les ha demostrado estos días, cumplen con su trabajo y punto final.

Pueden creerme, ponerse en el mismo uniforme que estos hombres y mujeres. Es de las mejores cosas que he hecho en mi vida al hacerme Reservista Voluntario.

Se entrenan, viven y actúan para defendernos de lo que sea, contra lo que sea, y si hace falta jugarse la vida lo harán.

Espero que mas de uno se de cuenta del ejercicio de normalidad que supone el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, y sepan valorarlo. Si no es así peor para el, los nuestros seguirán trabajando para defenderlo a él también.