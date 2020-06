Las diez mejores actuaciones del programa de Ed Sullivan, ahora gratis en youtube

El 20 de junio de 1948 se estrenaba en antena “The Ed Sullivan Show”, un programa de variedades en que el periodista Ed Sullivan introducía todo tipo de actuaciones. Pronto se convirtió en un emblema cultural siendo la ventana al mundo de los grandes iconos de la música popular. Allí, por ejemplo, actuó Elvis Presley el 9 de septiembre de 1956 ante una audiencia de 60 millones de personas, con una cuota de pantalla del 84 por ciento, a pesar de que Sullivan se había negado una y otra vez a que el ídolo de masas moviese sus diabólicas caderas en su programa. Y vaya si las movió, las movió hasta convertir a todo Estados Unidos a la causa del rock n’ roll.

Youtube anunciaba a principios de junio que había firmado un acuerdo con la productora que ostenta sus derechos para ceder sus derechos de explotación digital a la célebre plataforma de videos en strreaming. De esta forma, toda la biblioteca del programa, 23 años de historia viva de la música, la comedia y el teatro popular, está al alcance de un click. Elvis, The Beatles, el musical “My fair Lady”, cómicos como Richard Pryor o Bob Hope, todo está al alcance de la mano. He aquí diez momentos que vale la pena descubrir o mirar una y otra vez.

1- The Beatles: 9 de febrero de 1964

La historia del pop tiene este día marcado en rojo pues fue cuando Estados Unidos cayó a los pies de los cuatro chicos de Liverpool y se inició la llamada invasión británica. Durante tres semanas consecutivas actuaron en el programa, pero fue esta primera vez que quedó en la retina de 73 millones de personas que vieron el programa. “I wanna hold your hand” ya era número 1 cuando la interpretaron en el show y la histeria de la audiencia era comprensible.

2- The Doors: 17 de septiembre de 1968

Si a alguien como Jim Morrison le dices que no puede decir algo, lo más seguro es que lo diga. La polémica golpeó muchas veces con fuerza el programa, pero nunca tanto cuando The Doors interpretaron “Light my fire”. Desde realización, les pidieron que no cantasen la palabra “higher” referencia clara a las drogas. Morrison no sólo la cantó sino que la enfatizó hasta convertirla en emblema de la libertad de expresión.

3- The Rolling Stones: 15 de enero de 1967

Los que sí aceptaron la censura del programa fueron los Rolling Stones, habituales del programa, aunque Sullivan no les soportase. Le encantaban los Beatles, pero no le gustaba la imagen de chicos malos de Jagger y compañía. A principios de 1967 tocaron su gran éxito “Ruby Tuesday” y la increíble “Lets spend the night together”. El programa les obligó a cambiar “night” por “time” y así que las referencias sexuales no fueran tan explícitas.

4- The beach boys: 13 de octubre de 1968

Antes que Valerio Lazarov, los extraños tiros de cámara y los zooms ya eran habituales en todo el mundo y la psicodelia parecía haber ganado la partida. The Beach Boys regresaron al programa después del blanco y negro de 1964 con esta alucinada realización de su gran éxito “Good vibrations” con Brian Wilson al piano pareciendo, para variar, que se lo está pasando bien.

5- The Supremes- 5 de enero de 1969

Si alguien adoraba a The Supremes ese era Ed Sullivan, que en apenas un lustro las llamó trece veces para que aparecieran en su programa. Con “Love child” hizo algo que se ha visto muy pocas veces en la historia de la televisión, que vuelva a pedir que tres meses después interprete la misma canción. Diana Ross, está claro, lo merece.

6- James Brown- 30 de octubre de 1966

Los medleys parecen ser el mejor soporte para la energía y el ímpetu de James Brown, como cuando interpretó en el programa “Papa’s Got a Brand New Bag” y “I Got You (I Feel Good)”, pero a veces la intensidad emocional del rey del soul quedaba mejor en las distancias cortas, como en esta “Prisioner of love” que fue todo un hito de la interpretación.

7- The Jackson 5 - 14 de diciembre de 1969

La navidad de 1969 siempre se recordará en Estados Unidos como el momento en que The Jackson 5 explotaron. Un jovencísimo MIchael Jackson lideraba a la formación. La primera canción fue una versión de “Stand”, de Sly and the family Stone; la segunda canción fue “Who’s loving you”, otra versión, esta vez de Smokey Robinson. Pero fue la tercera canción la que hizo que todos se levantaran de sus asientos con “I want you back”.

8- Elvis Presley - 9 de septiembre de 1956

Sin duda, el momento que define al programa. Sullivan no le gustaba Elvis, pero no era tonto, sabía que se debía a su audiencia, en parte formada por millones de jóvenes y adolescentes que no tenían otra forma de poder ver a sus ídolos, así que lo contrató. El cantante interpretó cuatro canciones, entre ellas “Don’t be cruel” y “Love me tender”, baladas para que su movimiento de caderas no molestara al presentador. La leyenda había comenzado.

9- Richard Pryor: 27 de noviembre de 1966

La comedia también tenía su sitio en el programa. Por allí aparecieron desde Rodney Dangerfield a Joan Rivers, pasando por George Carlin, Bob Hope o la pareja formada por Anne Meare y Jeery Stiller, los padres de Ben Stiller. Sin embargo, fue la aparición de Richard Pryor, que luego se convertiría en estrella de Hollywood e inspiración para todos los cómicos posteriores fueran negros o no, quien dejó verdadera huella.

10- Buddy Holly: 1 de diciembre de 1957

Si algo hizo siempre el programa fue adaptarse a las corrientes del momento. Después del swing y el jazz de finales de los 40, los 50 significaron el estallido del rock y Sullivan lo documentó paso a paso, como con esta actuación de Buddy Holly and the Cricketts interpretando “That’ll be the day”. El cantante fallecería catorce meses después, con tan solo 22 años, pero ya dejó su marca en la historia de la música popular para siempre.