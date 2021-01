El Rock en las bandas sonoras de los años 90 (III)

Seguimos hablando de bandas sonoras potentes en su mayoría, de la década de los 90. Todas cuentan con nombres importantes del Rock, casi todo alternativo, pero también del Rap.

Una de ellas es de 1994. La película es “Airheads” (Cabezas Huecas), y fue dirigida por Michael Lehmann. Se trata de una comedia con un reparto formado por Brendan Fraser, Joe Mantegna, Steve Buscemi y Adam Sandler. Y hay cameos de Mike Judge (creador de Beavis & Butt-Head), Sean Yseult y Rob Zombie de White Zombie en esos momentos) y Tom Araya, vocalista de Slayer.

Para cualquier seguidor del Rock de la época, la banda sonora vale bastante la pena. Empieza animada, con de “Born To Raise Hell” de Lemmy, con los propios Motorhead, y el rapper Ice T y Whitfield Crane de Ugly Kid Joe a las voces. Suena potente, pero un poco piloto automático. La sorpresa llega con 4 Non Blondes y una versión inesperada, el superclásico “I’m The One”, del debut de Van Halen. Bastante descafeinada, pero el disco da un salto de gigante con “Feed The Gods”, inédita de unos White Zombie tremebundos en esa época, y omnipresentes en las películas.

La banda sonora sigue con un tema publicado ese mismo 1994, nada menos que el single “No Way Out” de D Generation. Punk Rock explosivo, de New York, la historia es bien sabida. Lo tenían todo, pero quizá no era su momento para triunfar, y además habían las típicas tensiones internas. “Bastardizing Jellikit” de Primus, un grupo también omnipresente en las bandas sonoras, pero aquí algo inferiores a su nivel habitual.

La gran sorpresa llega con la versión de “London” de The Smiths por parte de Anthrax, tan explosivos aquí como en toda la década. Hacen olvidar por supuesto al original y demuestran por enésima vez su talento para las versiones. “Can’t Give In” recuerda que Candlebox tenían algo que decir, sin ser nada del otro mundo. Sigue la línea de su más que notable debut, del año anterior.

El relevo lo toman con “Curious George Blues” los rockers universitarios Dig, que grabaron dos buenos discos muy olvidados, y una potentísima “Inheritance” de Prong. Era su gran año, el de “Cleansing”. Pequeñísimos grupos como Stuttering John, Stick y The Lone Rangers dejan para el final una joya, aunque no es inédita, “We Want The Airwaves” de The Ramones.

En el mismo año, 1994, se estrenó una de las películas más polémicas de la década, “Natural Born Killers” de Oliver Stone. Odiada y amada con la misma intensidad, Trent Reznor de Nine Inch Nails se hizo cargo de la banda sonora y demostró tener un excelente gusto en sus elecciones.

No en vano, podría decirse que es la banda sonora con el mejor inicio de los años 90. “Waiting For The Miracle” de Leonard Cohen, profunda y soberbia, en los títulos de crédito. El disco sigue con un nivel altísimo con el clásico “Shitlist” de L7.

Tras algún pequeño intermedio, suena una gran racha con la brutal y adecuada “Rock’n’roll Nigger” de Patti Smith, contraste total la dulce versión de “Sweet Jane” de The Velvet Underground por parte de Cowboy Junkies (un momento de reposo en el film), “You Belong To Me” de Bob Dylan y “The Trembler” del fiftie rocker Duane Eddy. Esta gran fase del disco la completa uno de los platos fuertes, el inédito “Burn” de Nine Inch Nails, muy en la línea de su material de esos años.

Tras varias canciones adecuadas para lo que se ve, pero poca cosa más, el nivel vuelve a elevarse con la Reina del Country, Patsy Cline, su preciosa “Back in Baby’s Arms”. Para la aburrida escena de la tienda india, suena la igualmente sosa “Taboo, entre Peter Gabriel y el pakistaní Nusrat Fateh Ali Khan.

Todo cambia al oír el mítico y apabullante estribillo de “Ted Just Admit It” de Jane’s Addiction, uno de sus temas más explosivos y que encaja a la perfección en la película. Momento álgido. Sigue un grupo cercano, pero con un tema muy diferente y que en este caso no es inédito. Es el “Something I Can Never Have” de Nine Inch Nails.

La siguiente tanda interesante es muy variada, con “Hungry Ants” de Barry Adamson, rap con “The Day The Niggaz Took Over” de Dr. Dre, una morbosa “Born Bad” de una Juliette Lewis antes de comenzar su carrera en solitario. Lo siguiente más destacables es “Forkboy” de Lard, el proyecto de Ministry con Jello Biafra. Dos momentos mágicos al final, uno es la instrumental hipnótica “A Warm Place”, de Nine Inch Nails de nuevo. Acompaña a la perfección la escena de los dos pistoleros mirándose a los ojos, Jack Spagnetti y Mickey Knox. El otro es otra joya del Leonard Cohen de la época, “The Future”.

En 1993 se estrenó “Last Action Hero”, una más o menos entretenida película de acción con tintes cómicos, protagonizada por Arnold Schwarzeneger. La banda sonora es otro claro ejemplo de como era la música de muchos filmes esos años, con la participación de bandas punteras, nuevas y veteranas.

El inicio del disco es trepidante. Un tema nuevo de AC/DC, “Big Gun”, de entrada, y el nivel no baja con la notable e inédita “What The Hell Have I”, de Alice In Chains en sus años de reinado, y la más que correcta “Angry Again” de Megadeth. Los de Dave Mustaine eran una de las bandas máscativas esos años en bandas sonoras y discos tributo a bandas legendarias.

El nivel baja en picado con la demasiado afectada “Real World” de Queensryche, junto a Michael Kamen y se anima un poco con la balada, muy azucarada, “Two Steps Behind” de Def Leppard.

La gran sorpresa viene después, con un apabullante “Poison My Eyes” de Anthrax -otra banda omnipresente en este tipo de discos-, que encajaría de maravilla en su magistral “Sound Of White Noise” de ese mismo año-. La buena música sigue con una toma en directo de una de las mejores baladas de todos los tiempos, “Dream On” de Aerosmith, otro gran inédito de Alice In Chains, “A Little Bitter”, y dos temas muy buenos pero que ya se habían publicado en disco, “Cock The Hammer” de los raperos Cypress Hill, y “Swim” de Fishbone. Al final del álbum, Tesla sorprenden con un refrescante y hair metalero “Last Action Hero”, muy alejado de su discografía hasta el momento. Pero hay tiempo para otra sorpresa, nada menos que el futuro guitarrista de Guns N’Roses, Buckethead, junto a Kamen y una orquesta sinfónica, con el tema “Jack And The Ripper”.