Campaña independentista para eliminar el uso del castellano en TV3

La cadena autonómica TV3, y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Ccma) siempre han sido un motivo de tensión y disputas en Cataluña a nivel político, y no únicamente entre el bando constitucionalista y el separatista, sino incluso en el seno del independentismo.

El último ejemplo viene de una de las más activas e importantes entidades independentistas, Plataforma Per La Llengua. La nueva de sus múltiples campañas hace referencia a TV3, concretamente al uso que se hace en la cadena del castellano, que considera excesivo. Un punto de vista que choca con miles de catalanes que se quejan de que precisamente TV3 es muy parcial en asuntos separatistas, siempre a favor del independentismo.

Han iniciado una campaña, en forma de recogida de firmas, con el lema “Aturem la castellanització de TV3″ (Paremos la castellanización de TV3), que ya transcurre por las redes.

El comunicado de la plataforma para animar a apoyar la campaña comienza señalando que “cada vez hay más contenidos emitidos en la televisión pública de Cataluña que no son en catalán . Esta situación se ha ido agravando progresivamente hasta el punto que nos preocupa profundamente que TV3 olvide uno de los principios fundacionales de la cadena: el de «difundir y promocionar la lengua catalana» , tal y como recoge la Ley 7/2019 (que modifica la Ley 11/2007), que actualmente rige la Ccma.

Sigue el comunicado detallando ejemplos concretos en forma de programas, que ahora pasan a ser el objetivo: “Esta deriva lingüística hacia una presencia menor del catalán observa en diversos programas, tales como Polonia, APM ?, FAQS o la serie Drama, por poner sólo algunos ejemplos. Así, a menudo aparecen expertos en un tema que hablan a TV3 en castellano cuando habría la opción de escoger expertos de expresión catalana. Cuando no hay opción de elección, TV3 también ignora sistemas habituales en los medios de comunicación que permitirían el uso normal del catalán. Uno de los últimos casos graves ha sido en el programa FAQS del sábado 11 de julio, que, ante entrevistados que hablaban en castellano, no se utilizó la traducción simultánea y la lengua empleada fue directamente el castellano”.

El texto prosigue con otra queja/petición: “Las intervenciones que no son en catalán, sean del formato que sean (entrevistas, declaraciones, diálogos ...), deberían, al menos, de subtitular en catalán”.

“A pesar de ser conscientes de la situación económica actual de TV3, este no puede ser un motivo para abandonar su misión fundacional. Además, se está dejando de lado el público que no entiende el castellano, como los habitantes de la Cataluña del Norte o del Alguer, así como catalanes que viven en el exterior y que no son competentes en lengua castellana”.

TDesde la entidad también se transmite que “creemos de vital importancia que vuelva una programación abundante y de calidad en catalán para los niños y jóvenes , del mismo modo que ya existió hace unos años. La clave es emitir contenidos de calidad y no introducir otros idiomas en la cadena, como demuestran casos de éxito como Interviú o los doblajes de series de “anime” japonesas, entre otros”.

Finalmente, insisten en que “enviamos una carta para reclamar que se detenga la castellanización de TV3 y defender una televisión pública catalana de calidad! Firma la petición y ayúdanos tener más fuerza para hacer presión ante la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales”.