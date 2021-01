En esta nueva y sexta entrega de la entrevista con el director de la revista musical más longeva de Europa, Popular 1, César Martín, seguimos repasando momentos gloriosos de la Historia del Rock. Por ejemplo, más bandas de sus favoritas y también algunos de los solistas de su vida.

Todo ello con motivo del éxito de su libro “No Me Judas Satanás”. Es el nombre de la sección más mítica de la revista, y seguramente la más querida. En ella, César se explaya durante páginas de asuntos que le enloquecen, que no tienen que ser necesariamente musicales.

Estamos hablando que un libro que por lógica está haciendo mella en los apasionados fans de la revista, con toda seguridad también en los “haters” que odian a Popular 1 pero que cuentan los días para que salga y en general, puede gustar a cualquier persona interesada en la música, cine, humor, cómics, personajes atípicos, sexo...y mucho más.

-Me parece que hablar de tus cantantes o solistas preferidos es más difícil que de grupos, porque a veces la frontera es muy difusa. Hay ejemplos que supongo que estarían entre tus favoritos. Desde hace ya bastantes años se te ve más hechizado que nunca con David Bowie, con Spiders From Mars y sin ellos.

- Yo estoy hechizado con David Bowie desde que le vi de pequeño por primera vez en las páginas del Popu. Me hipnotizaban aquellas fotos suyas de la época de “Ziggy Stardust”, “Aladdin Sane” y “Diamond Dogs” que salían en la revista en los 70′s... Me pasaba igual que a Mickey Rourke, que en ocasiones ha comentado que en los 70′s le parecía que Bowie era un personaje de Marte. Es uno de los pocos cantantes que yo situaría al nivel de Elvis y Frank Sinatra. Lo tenía absolutamente todo. Aún no he querido escuchar “Blackstar”. Lo tengo y conozco los singles, pero no puedo afrontar una escucha de ese álbum, porque no he aceptado su muerte. ¡Es que es inaceptable! Artistas como Bowie, Prince o Tom Petty siguen vivos para mí”.

-Otro ejemplo de la frontera difusa serían otros de tus favoritos The Jimi Hendrix Experience. Hace muchos años hablabas más de ellos, ¿te has distanciado?

- Pero hombre... ¿cómo me voy a distanciar de Jimi Hendrix? Escuchar sus viejos discos sigue siendo un privilegio. Y me pasa igual que con Elvis, Dylan, Beatles, Stones... me interesa cualquier anécdota, cualquier detalle de sus grabaciones. Hace poco publicamos en el Popu una entrevista muy interesante con el mítico productor Eddie Kramer, que trabajó con Hendrix en obras maestras como “Are You Experienced”, “Axis: Bold As Love” o “Electric Ladyland”. Todavía es impactante hacer sonar esos álbumes a día de hoy. Y es uno de esos casos raros en que no me importa que sigan explotando su leyenda con nuevos lanzamientos. Me gustan mucho algunos de sus discos póstumos.

-Neil Young & Crazy Horse creo que sin duda están arriba del todo.

- Por supuesto. Una de las mejores bandas de la Historia. Y lo de Neil es algo tremendo... Tantísimos años sin perder la inspiración... Sigue siendo una alegría cada vez que publica un nuevo álbum. De los diez últimos años, los discos suyos que recupero más a menudo son “Psychedelic Pill” y “Americana”. Otra de esas noches para el recuerdo fue su actuación en Barcelona con Crazy Horse en 1987. Ese concierto simplemente no habría podido ser más apabullante. Salimos todos flotando del Palacio de los Deportes”.

-También están en la lista de favoritos de solistas con banda de acompañamiento Tom Petty & The Heartbreakers.

“El mismo caso de Neil Young. Tanto en solitario como con los Heartbreakers, es maravilloso escuchar a Tom Petty. Menuda carrera... La música de Petty está presente en mi vida constantemente... Un día es “Damn the Torpedoes”, otro es “Full Moon Fever” o “Into the Great Wide Open”... otro es “Wildflowers” o “She’s the One”... o “The Last DJ”... o “Hypnotic Eye”... Cuánto talento... Me alegro mucho de que Mike Campbell haya logrado superar su pérdida y esté de regreso con su nueva banda The Dirty Knobs. Su álbum de debut es uno de mis favoritos de los últimos meses”.

-Y por supuesto Bob Dylan & The Band. También pienso que has ido valorando más la carrera de Dylan con los años, y además está su increíble legado desde “Oh Mercy”.

- Yo valoro a Bob Dylan ahora igual que cuando tenía 8 años... Es junto a The Beatles el mejor compositor de todos los tiempos. Curiosamente, me he encontrado a muchos detractores de Dylan a lo largo de los años... Rockeros que no consiguen entrar en su música, les parece aburrido, se meten con su voz... y siempre pierdo los papeles cuando oigo estas cosas. ¡Hay que defender a Bobby en cada reunión social en donde se ponga en entredicho su talento!, ¡hay que defender su honor! Pronto volveré a leer el libro oral “Behind the Shades”. Repasa su carrera y es un placer escuchar todos sus discos mientras lees sobre cada etapa de su trayectoria. Ahora estoy escuchando de nuevo su programa de radio. ¡Quién nos iba a decir que encima sería el mejor DJ del mundo! Su programa es adictivo. No sé cómo debe estar llevando la pandemia. Alguien como él, que necesitaba girar sin descanso, tiene que estar muy agobiado. Ha retomado su programa de radio para matar el tiempo, pero no creo que eso sea suficiente para él”.

-Entiendo que en el cómputo general, los favoritos son Elvis y Frank Sinatra, pero también añadirías a muchos héroes de los años 50. Yo me decantaría por Jerry Lee, Eddie Cochran, Gene Vincent, Buddy Holly y tengo una fijación con Ricky Nelson.

-Esa es la base de todo. Por eso en una ocasión dediqué el No Me Judas durante cinco meses seguidos al Rock de los 50′s. A los que citas, hay que añadir a Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley, Fats Domino, Carl Perkins y muchos otros. Con esos tipos nunca es suficiente... yo siempre estoy buscando discos raros de ellos, nuevas ediciones, etc. Por suerte, la obsesión con los 50′s te puede durar toda la vida. Tengo muchos libros sobre ellos, y me gusta leer las mismas historias una y otra vez, y conocer nuevas anécdotas o datos curiosos. Tengo libros también centrados sólo en canciones de esa era, conciertos, sellos discográficos, etc. Con el Rock 50′s nunca es suficiente, siempre necesitas más”.

-En la lista abundaría por supuesto el soul, con James Brown, Aretha, Sam Cooke, Otis Redding, Marvin Gaye, no¿, pero, que opinas además de Donny Hathaway, por ejemplo?

- El Soul de los 60′s y los 70′s es otra obsesión para mí. Me pasa igual que con el Rock 50′s, me tiro la vida entera buscando discos raros, nuevas ediciones de los clásicos, libros sobre cada una de esas leyendas... y luego no tengo tiempo para disfrutar todo eso, pero sé que está ahí y que puedo recurrir a ello cuando quiera... De Donny Hathaway no tengo mucho que decirte. Conozco sus discos y me parecen muy buenos, pero no crecí con su música. Yo crecí con James Brown, Aretha, Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Diana Ross, Otis Redding, Temptations, Martha and the Vandellas, Tammi Terrell, Sam Cooke, Stevie Wonder... Esos fueron mis héroes. A Donny Hathaway le descubrí mucho después. Pero era increíble, desde luego. Es que la música negra de aquella era fue algo de otro mundo... Fíjate en un caso tan extraño como el de Mary Queenie Lyons... Cuando ya crees que lo sabes todo sobre el Soul, lo cual es imposible evidentemente, cae en tus manos esa locura de disco... “Soul Fever” de Mary Queenie Lyons... y se convierte en otro de tus favoritos de todos los tiempos”.

-Es difícil decir, cuales serían tus favoritos después de los citados, pero probaremos. ¿Janis Joplin?

- Es el mismo caso de Hendrix. Una trayectoria muy corta y sin embargo seguimos hablando de ella más de cincuenta años después, porque fue la más grande. Hace poco se ha publicado otra biografía dedicada a Janis, y supongo que la leeré. Me conozco toda su vida de memoria, ¡pero quizá aporte alguna anécdota inédita!”

-Juraría que Tom Waits seguro.

- Tom Waits... ¿qué quieres que te cuente de semejante coloso en dos minutos? Soy muy repetitivo con Waits, siempre estoy recuperando sus discos. Su discografía es impecable, desde el primero hasta el último, “Bad As Me”, que parece que pasó un poco inadvertido en su momento. Y luego tenemos todo lo demás... sus conciertos, su sentido del humor, sus entrevistas, su faceta de actor... Se echa mucho de menos un nuevo disco de Tom Waits. Ya han pasado 10 años desde el último”.

- Creo que compartes mi fijación con John Mellencamp y John Hiatt. ¿También estarían por ahí?

- ¿Tú que crees? He pasado más de 30 años escribiendo sobre esos dos caballeros. En el libro del No Me Judas tienes un capítulo dedicado a Mellencamp. Y John Hiatt ha estado presente en el Popu desde los 80′s. Hiatt se convirtió en uno de mis artistas favoritos en 1987, con la edición de “Bring the Family” y no ha publicado un mal disco desde entonces. Fue una maravillosa rareza poder verle en esa gira, cuando tocó en la sala Zeleste de Barcelona. Posteriormente le he podido ver algunas veces más, en Los Angeles, Madrid, Barcelona... y siempre he disfrutado mucho sus shows. Tanto Hiatt como Mellencamp, por suerte, se mantienen en muy buena forma en la actualidad”.

- De Punk Rock, está Johnny Thunders en solitario, y por supuesto, Iggy Pop. Pero, que te parece David Johansen al margen de New York Dolls? Nos sorprendió con su disco de blues.

- El disco blues de David Johansen es bueno, pero su trayectoria en solitario palidece totalmente si la comparamos con la de Johnny Thunders o Iggy Pop. A Johansen le prefiero como frontman de los NY Dolls. Por otra parte, uno de mis problemas con él es que ha tratado muy mal a Sylvain Sylvain, y eso es bastante imperdonable. Johansen no me parece un buen tipo, nunca tuvo la honestidad y la cercanía de Sylvain. Parece que Scorsese está preparando un documental sobre él... Será interesante, pero habría sido mucho mejor un film sobre los Dolls”.

- Seguir con tus favoritos, pero diremos nombres, que no tienen que estar necesariamente en la lista. Te digo Ted Nugent, al margen de la dichosa política, que a mí no me influye a nivel musical.

- Ted Nugent es auténtica escoria como persona. Le detesto como individuo. Es mala gente. Me hacen gracia los seguidores españoles de Nugent que se creen que son rednecks como él, y no se dan cuenta de que para Nugent los españoles somos simplemente seres inferiores, porque es un absoluto racista. Esos seguidores españoles del Nugent actual, desde luego no serían bien recibidos en el rancho de The Nuge. Pero por encima de todo está la música, y sus discos de los 70′s los tengo en un pedestal, por supuesto. Me da igual su ideología cada vez que pongo “Double Live Gonzo” a 11. Yo iba a la escuela con una carpeta forrada con fotos de Ted Nugent, así que su música siempre ha sido muy importante para mí, pero no por ello me tiene que caer bien. Es lo mismo que pasa con Gary Glitter: siempre amaré sus discos, aunque sea una basura como persona”.

- ¿Stevie Ray Vaughan?.

- Nuestro Hendrix de los 80′s. ¡Qué suerte tuvimos de ser contemporáneos de Stevie Ray Vaughan! Su discografía es perfecta y entre mis directos favoritos de la historia, incluiría su “Live Alive”. Yo aún le escucho todo el tiempo”.

-Unos seguros supongo que son Ozzy y Dio en solitario.

- No veo ninguna diferencia entre ambos. Son igual de esenciales. Pude seguir sus carreras en solitario desde el primer disco y les vi por primera vez en algunos de sus mejores tours... A Dio en la gira de “The Last in Line” y a Ozzy en las giras de “Bark at the Moon” y “The Ultimate Sin”... Aún conservo las camisetas de esos tours. Se las podría vender a alguna de esas supermodelos que compran ahora T-shirts heavies vintage en las tiendas de Beverly Hills... pero no lo haré, mejor que paguen 300 dólares por ellas en la boutique de su barrio. ¡Quién nos iba a decir en los 80′s que alguna vez veríamos a tipas super fashion luciendo camisetas viejas de Accept y Dio!”

-Rory Gallagher.

“De nuevo: esencial, único, irrepetible. Tengo a menudo pequeños arrebatos con Rory y escucho cinco o seis discos suyos de un tirón. Me gusta mucho todo lo que grabó, con Taste y en solitario. Fue la clase de músico que jamás traicionó sus principios, nunca dio un paso en falso. Pude verle dos veces en directo y en ambas ocasiones estuvo extraordinario”.

-Kris Kristofferson seguro que sí, en mi lista seguro.

“Otro de mis grandes héroes. La primera vez que le vi en directo fue en Los Angeles en 1987, compartiendo cartel con Willie Nelson. Todos sus discos son muy buenos, incluidos los más recientes, pero el que yo necesito escuchar más a menudo es el primero, “Kristofferson”... ¡Menudo debut! Ahí estaban “Sunday Morning Comin’ Down”, “Me and Bobby McGee”, “Best of All Possible Worlds”, “For the Good Times”, “To Beat the Devil”... ¡Ese disco es demasiado bueno, tío! ¡Un disco no puede ser tan bueno! ¡Es exagerado! Yo es que le admiro a todos los niveles... Como músico, como actor, como persona... ¿Te acuerdas cuando salió en defensa de Sinéad O’Connor en aquel concierto de homenaje a Bob Dylan en el Madison Square Garden, en los 90′s, cuando el público la abucheó? Me encantó ese detalle de Kristofferson. Ahí tenías a todos esos americanos ofendidos porque consideraron que Sinéad le había faltado al respeto a su bandera o por el asunto de la foto del Papa, y Kris salió en su defensa. Algo así es el reflejo perfecto de quién ha sido siempre Kris Kristofferson. Un individuo con su propia identidad que nunca se ha acercado al sol que más calienta. Como el propio Dylan. Esa es la clase de gente que resulta inspiradora en esta vida”.

-Una curiosidad es, por ejemplo, Elton John en los 70′s. Se sabe que lo respetas, pero nunca te has pronunciado sobre si prefieres “Captain Magic”, “Honky Chateau”, “Goodbye Yellow Brick Road”, “Tumbleweed Connection”...

- Nunca estuvo entre mis favoritos, pero le considero un músico y compositor con un talento descomunal. Y me gustan todos sus discos, incluyendo los más comerciales de los 80′s. Aunque claro, prefiero los clásicos de su mejor época como “Goodbye Yellow Brick Road” o “Captain Fantastic...”. Antes o después supongo que leeré su autobiografía. Me encantó su última aparición en el programa de Howard Stern, que puedes ver en video, en YouTube. Es brutal cuando recuerda a Leon Russell y toca un fragmento de uno de sus temas ahí mismo, ¡en medio de la entrevista! El talento de Elton es enorme.

-Otros sobre los que no te has pronunciado nunca son Billy Joel, Paul Simon en solitario, Dan Fogelberg, JD Souther, Carly Simon, Joni Mitchell, Linda Ronstadt, Joe Cocker, Rita Coolidge...

-Billy Joel no me importa una mierda. Si vuelvo a escuchar una sola vez más en mi vida “Piano Man”, o me mato yo o mato al que tenga al lado. Me cago en “Piano Man”, tío... Paul Simon es un gran compositor, pero su carrera me da igual... Me gustan sus clásicos de Simon & Garfunkel y poco más. De Linda Ronstadt me gustaron sus primeros discos, pero cuando empezó con el rollo de las rancheras me perdió como fan. Con Joni Mitchell lo he estado intentando desde que era un niño, y nada, por ahora no ha habido ningún progreso. Rita Coolidge me parece un gran cantante, pero sus discos me aburren. La vi una vez en directo, cuando vino a España en aquella gira de Marlboro con Brenda Lee, Jerry Lee Lewis y Bellamy Brothers. Fue en ese concierto cuando Jerry Lee se cabreó con el público y se largó del escenario, y el público lanzó una lluvia de botellas y latas. Por culpa de Jerry Lee se cancelaría el último concierto previsto de los pobres Bellamy Brothers. Fue mejor el show que hizo Jerry Lee unos años después en la sala Zeleste... de hecho, ¡lo de esa noche fue increíble! El Killer estaba muy motivado y lo dio todo. Joe Cocker me parece un coloso, por supuesto... “Mad Dogs & Englishmen” es otro de esos discos clásicos que no debería faltar en la colección de ningún rockero. Carly Simon es uno de mis amores platónicos desde niño. Increíble mujer. Todos sus discos son buenos y su canción “You’re So Vain” es una de mis favoritas de la historia. Me gusta mucho la versión de ese tema que grabaron Faster Pussycat. La conexión Carly Simon/Faster Pussycat es espectacularmente freaky”.

-También son muy importantes en tu vida Willy Deville, Chris Isaak, Nina Hagen, Emmylou Harris...

- Sí. Tendríamos que reivindicar a Willy DeVille más a menudo. Es un caso parecido al de Johnny Thunders. Nos habíamos acostumbrado a verle en cada gira y de pronto le perdimos... Mi concierto favorito de él fue uno que dio en un pequeño bar en New York, en 1988. Aquella fue una de esas noches en las que te das cuenta de que estás en el lugar y en el momento perfectos. No había ni cien personas allí, porque era un bar minúsculo con un micro-escenario, y Willy basó su set en clásicos de Blues y Soul, además de algunos de sus mejores temas. Ya por aquel entonces era una leyenda en vida. Amo todos sus discos. Chris Isaak es otro de los grandes. La primera vez que apareció en el Popu fue cuando visitó nuestra redacción en su primera visita promocional a España y mi padre le hizo una sesión de fotos. Acababa de publicar su primer disco. Aquellas fotos son increíbles. Un Chris Isaak super joven posando como Elvis... “Forever Blue” siempre será uno de mis discos favoritos, y toda su discografía es fantástica. Además, ofrece siempre unos directos arrolladores. Nadie hoy en día puede lucir un traje de espejos con su elegancia y savoir faire. De Nina Hagen soy admirador desde que vi su mítica película “Cha Cha”, en la que también salían Lene Lovich y Herman Brood. Estudié piano durante nueve años, y cuando me cansaba de tocar piezas clásicas, hacía versiones chunguísimas de Nina Hagen y de Black Sabbath. Tengo todos los discos de Nina y aún me parece un ser del espacio exterior. Fue la hostia verla en directo con Lene Lovich en Barcelona en los 80′s. ¡Nina y Lene deberían haber formado pareja artística! Si tienes un mal día, ponte su video de “Don’t Kill the Animals” y tu estado de ánimo cambiará en un instante. ¡Qué locura de mujeres! ¡Maravillosas! Lene Lovich también está entre mis cantantes favoritas. Y Emmylou Harris es una Diosa del Country Rock... Menuda carrera... Su etapa con Gram Parsons, su increíble trayectoria en solitario... ¡Mucho respeto y admiración por Emmylou!”.

- Volvamos a los grupos favoritos...Grand Funk Railroad?

- Tienes un capítulo del libro del No Me Judas dedicado a Grand Funk. En una época llegaron a ser la banda más grande de USA. Yo aún les escucho todo el tiempo”.

-Hay otras que me intrigan, y no sé si estarían tan arriba. The Faces?

“Esenciales, por supuesto. Si tuviese que explicarle a alguien lo que es el Rock’n’Roll, simplemente le pondría un disco de los Faces”.

-Bad Company y Free?

“Hay muchos puristas que admiran a Free y sin embargo hablan mal de Bad Company. Acuérdate de cuando Kurt Cobain se metía con Pearl Jam comparándoles despectivamente con Bad Company... Tonterías. Me parecen igual de esenciales Free y Bad Co, aunque a mí me gustan un poco más Bad Company. En una época escuché sus discos “Bad Company” y “Run With the Pack” hasta quemarlos. No me malinterpretes, ¡también amo a Free!... Su legendario disco en directo es magistral, y Paul Kossoff es un guitarrista que debería ser más reivindicado. Y de Paul Rodgers qué te voy a contar... Uno de los mejores vocalistas que he escuchado en mi vida. Y a diferencia de muchos otros cantantes de su generación, mantiene su voz intacta con el paso de los años. Fue gracioso ver hace años a los tipos de Buckcherry totalmente intimidados en presencia de Paul Rodgers en el programa de Eddie Trunk, That Metal Show. Buckcherry es una buena banda, pero quedaron empequeñecidos al lado de un gigante como Rodgers”.

-The Doors?

“Intocables. Únicos. Irrepetibles. Formaron parte de la banda sonora de mi niñez y adolescencia. Sus discos siguen estando a un nivel superior... nadie sonó nunca antes como The Doors, ni ha sonado como ellos después

-Sly & The Family Stone?

-La primera vez que tuve conocimiento de quién era Sly Stone fue gracias a un reportaje que se publicó en el Popu de su boda en el Madison Square Garden. ¡Sólo Sly Stone podía celebrar su boda en el Madison Square Garden! Debió ser en un Popu del 73 o el 74, que evidentemente no leí en el año de su edición, sino algunos años después. Pero cuando finalmente fui consciente de su grandeza, fue al verle en el film de Woodstock... Qué locura de concierto... Sly me parece tan esencial como James Brown. Discos suyos como “Stand!”, “Fresh” o “There’s a Riot Goin’ On” han estado en constante rotación en mi tocadiscos durante décadas. ¡Nunca me canso de Sly & The Family Stone! Prince le debía muchísimo a Sly”.

-Hanoi Rocks?

“Otra de las bandas de mi vida, claro. Lo tenían absolutamente todo. Las canciones, el sonido, la imagen, la actitud... y unos directos aplastantes. Recuerdo cuando una vez estaba viendo en casa el video en directo “All Those Wasted Years” y mi abuela me dijo: “¡La chica que canta es muy guapa!”. Podría hablarte de Hanoi Rocks durante semanas... No ha habido otra banda igual”.

-Y qué tal... ZZ Top, T. Rex, Nazareth, Beach Boys y The Band!...

“Todos maravillosos, por supuesto. Esta entrevista se parece a las listas de grupos que me hacía yo de pequeño. Me apuntaba los nombres de Nazareth, T. Rex, Beach Boys y tantos otros, y luego les preguntaba a los redactores del Popu cuáles eran sus mejores discos... Y si había suerte, Jordi Tardà me dejaba algunos videos de Ian Hunter, Rainbow o quien fuese, y me hacía feliz. De esas bandas que citas tengo sus discografías completas en vinilo. Me pasé los 80′s completando las discografías de todos ellos. Porque en cada caso, no era suficiente ni en broma con sus álbumes más famosos. De T. Rex hay que tener por fuerza “Tanx”, “The Slider” y “Electric Warrior”, pero es que a mí me encantan todos los demás también... “Futuristic Dragon”, “Zinc Alloy...”, etc...Y lo mismo me pasa con todos los que citas. The Band... buff, qué grandeza de grupo... Adoro a The Band... Me enamoré de su música con la película “The Last Waltz”, aunque en mi casa ya teníamos todos sus discos desde que era un crío... Sólo tienes que ver un film como “The Last Waltz” para caer rendido ante The Band. Esa podría ser fácilmente la mejor película de Rock de todos los tiempos. No sólo por ese concierto histórico, sino por las entrevistas... Rick Danko, Levon Helm, Richard Manuel... vaya músicos y vaya tipos... Cuánto talento en un solo grupo...”