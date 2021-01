Entrevista con César Martín, el director de la revista musical Popular 1 (V): “¡Village People no querían matar polis como Body Count, querían follarlos!”

El libro “No Me Judas Satanás”, publicado el año pasado, tiene como autor a César Martín, a la vez director de la revista musical más longeva y especial de Europa. Esta obra resume a la perfección lo que es esta inusual publicación mensual, que empezó su trayectoria en 1973, como bandas tan cercanas como Aerosmith, Lynyrd Skynrd y New York Dolls. No Me Judas Satanás es una sección de Popular 1, que siempre ha sido escrita por César, y que trata sobre los muy numerosos temas que le apasionan.

De esta manera, en el libro personalidades como Mishima, Bette Davis, Houdini y Burt Lancaster, entre muchos otros, son tan Rock’n’roll como músicos que aparecen en la colección de artículos, como John Mellencamp, Phil Ochs y Grand Funk Railroad. El libro sigue vendiéndose a buen ritmo, y continuando una tradición tan vintage y a la vez tan actual como es la venta por correo. En pocos meses, se prevé la aparición de un segundo volumen, que como la primera, puede interesar y, sobre todo, apasionar, a personas con inquietudes culturales que nunca hayan comprado la revista.

Seguimos hablando en esta larga charla, en la que César parece muy a gusto hablando de muchos de sus héroes musicales, además de llevar una camiseta retro de “The Planet Of The Apes”. Los siguientes temas quedan muy bien junto a la mítica película.

- El AOR (Adult Oriented Rock) es uno de tus géneros favoritos, y también de bastantes lectores, pero casi siempre citas a los superclásicos, como Boston, Foreigner, Journey, Angel, Heart, Triumph...últimamente también de REO Speedwagon y Styx. Pero en los 80 había otras bandas del género, como Honeymoon Suite, Dakota, Virginia Wolf, Balance, Aviator...

- No me interesa ninguno de esos grupos. En los 80′s yo odiaba cosas como Honeymoon Suite o Virginia Wolf. Sé que hay muchos seguidores de esos grupos, pero es su problema, a mí me parecen una mierda.

- ¡Honeymoon Suite suenan como los clásicos, de sonido!

- Cuando escucho AOR, siempre recurro a los clásicos... Boston, Journey, Foreigner... Incluso REO Speedwagon me gustan bastante más que Honeymoon Suite. La banda AOR que recupero más a menudo es Foreigner. Discos como “4”, “Head Games” o “Double Vision” no envejecen jamás. Por puro milagro, llegué a ver a Foreigner con Lou Gramm en 1988. Lou aún no había caído enfermo y estaba en plenitud de facultades. Fue en el festival que organizó Atlantic Records en el Madison Square Garden para celebrar su 40 aniversario. El cartel tiraba de espaldas: Led Zeppelin, Foreigner, Yes, Blues Brothers, Bee Gees, The Coasters, Ben E. King, Crosby Stills & Nash, Lavern Baker, Robert Plant, Wilson Pickett, Rufus Thomas... Ver a todos ellos fue un regalo del cielo. Foreigner hicieron un concierto breve, pero explosivo. Para mí, que crecí escuchando temas como “Hot Blooded” y “Juke Box Hero”, aquello fue la hostia. Es increíble lo infravalorado que está Lou Gramm como cantante, a mí siempre me pareció una de las grandes voces del Rock”.

- Otro estilo que también te gusta mucho, y que tiene ilustres “secundarios” es el acero británico, la New Wave of British Heavy Metal. Además de los Reyes, hay bandas como Demon, Praying Mantis, Rock Goddess, Angel Witch, Diamond Head...

- La NWOBHM pude vivirla en tiempo real. Descubrí a todas aquellas bandas con sus respectivos debuts y fue un movimiento que tuvo una importancia capital para quienes nos criamos escuchando Heavy Metal y Hard Rock. El Popu cubrió a todas esas bandas desde el principio. Recuerdo perfectamente cuando se publicó el primer disco de Iron Maiden, el primero de Saxon, el primero de Def Leppard. Yo debía tener 10 u 11 años cuando empecé a escuchar a todas esas bandas, y recuerdo que el Heavy Metal británico tenía un atractivo tremendo para cualquier crío heavy de la época. Nos fascinaba todo lo relacionado con esas bandas: ese sonido tan británico de Saxon y Maiden, la estética, incluso el lugar de origen de esos grupos tenía un atractivo enorme en la distancia... Eran bandas que venían de la calle, era evidente que había autenticidad ahí, no eran un producto de una multinacional... y la imagen no podía ser más poderosa... llevaban chupas de cuero y cinturones de balas o de tachuelas, ¡incluso el logo de cada grupo era increíble! Yo dibujaba en mi carpeta del colegio los logos de Saxon, Maiden, Leppard, Motörhead, Judas Priest... Y cada vez que caía en tus manos un nuevo disco de esas bandas, era una experiencia intensa. Los que se editaron en España no tuve que comprarlos, porque las compañías enviaban al Popu varias copias de cada vinilo que publicaban. Era la época en que la industria discográfica nadaba en la abundancia, y fácilmente podían llegar cuatro o cinco copias de “Piece of Mind” o de “Wheels of Steel” a la redacción. Otros muchos me los tuve que comprar, como los dos primeros de Ozzy, el primero de Leppard, etc., pero por lo general, la redacción del Popu era como la noche de Reyes cada semana del año. Llegaba constantemente material promocional. Eso sigue sucediendo hoy en día, pero tenía más encanto recibir vinilos que CD’s. Lo que ya resultaba más complicado era conseguir material de grupos que no contaban con el apoyo de una multinacional, como Demon, Praying Mantis y demás. Una de mis favoritas de ese movimiento siempre fue Tygers of Pan Tang. Sus tres primeros álbumes me parecen esenciales. “Wild Cat”, “Spellbound” y “Crazy Nights” no han perdido ni pizca de frescura con los años”.

- En los años anteriores, estaba el aspecto más kitsch de finales de los 60′s y sobre todo de los 70′s, con bandas como Bay City Rollers y The Monkees, y artistas como Leif Garrett o Shawn Cassidy.

- No tengo ningún problema con Bay City Rollers, aunque a muchos rockeros les puedan parecer horribles. Es Bubblegum Pop setentero con estética pseudo glammy y hits hechos a medida para trastornar a millones de adolescentes. ¡Ojalá la música pop comercial de 2021 fuese Bay City Rollers en lugar de toda esa basura de trap y reggaeton! En los 70′s, mis padres compraban cada mes la revista alemana Pop, donde salían los Bay City Rollers todo el tiempo. Compartían páginas con KISS, Abba, Sweet, John Travolta, Bee Gees, Gary Glitter, Starsky & Hutch, Farrah Fawcett, Olivia Newton-John, Leif Garrett, Slade, Freddie Mercury, Peter Frampton, Village People e incluso Sex Pistols! Gracias a revistas como esa, yo siempre relacioné a los Bay City Rollers con todos esos iconos 70′s. Recuerdo que uno de los miembros de los Bay City Rollers, Woody, salía a menudo en las portadas de la revista Pop, ¡aunque en España nadie supiese quién era! “Saturday Night” es un hit 70′s muy entrañable, y aún lo canta la gente en los karaokes de medio mundo. Tengo amigos en USA, como Jim Wilson de Mother Superior, que crecieron con los Rollers y aún les admiran décadas después. Jim ha llegado a conocer en persona a alguno de sus miembros, ¡y te lo cuenta casi como si hubiese conocido a un Beatle! Muchos años después de su buena época, me compré algunos discos de los Rollers en vinilo, sólo porque me recuerdan los 70′s. Yo colecciono ese tipo de mierda: discos de Leif Garrett, Travolta, David Cassidy, Shaun Cassidy, Village People o la ex-Angel de Charlie, Cheryl Ladd... Mi siguiente compra debería ser el doble en directo de Village People, “Live and Sleazy”, ¡que ya vale lo que te piden por él solo por su delirante doble carpeta! No puede competir con “Live and Dangerours” de Thin Lizzy, pero difícilmente podría ser más entrañable. Ahí está su himno gay dedicado al departamento de policía, “Hot Cop”, ¡con sirenas incluidas! Village People no querían matar polis como Body Count, ¡querían follarlos! Relacionando ideas locas, puedo imaginar a Vito Spatafore de “Los Soprano” bailando esta mierda en la disco con su atuendo de cuero negro. Sobre The Monkees sólo tengo cosas buenas que decir. De nuevo, ojalá The Monkees fuese el pop comercial de 2021 en lugar de Rosalia y toda esa puta mierda. En realidad, The Monkees eran una banda de Rock, pero inicialmente fueron concebidos como un producto para el público teen. No formaron parte de mi niñez, porque su gran época fue la segunda mitad de los 60′s, pero muchos de mis colegas americanos crecieron cantando sus canciones, y en parte gracias a ellos terminé apreciando su música. Su historia es increíble. Los fichó un canal de TV como grupo “fake” para un programa, ¡y terminaron convirtiéndose en un grupo real! Una amiga mía americana, que es mucho más joven que yo, hasta antes de la pandemia tenía por costumbre viajar cada año ¡en un crucero de fans de The Monkees! La primera vez que me lo dijo, me reí, porque me pareció cachondo, ¡y se cabreó! Para ella, The Monkees no son ninguna broma. Para mí tampoco, pero me hizo gracia que una chica de veintipico años fuese tan fan de The Monkees hoy en día. La verdad es que tienen una buena discografía. ¡Y no hay que olvidar su película “Head”! Un clásico de la cultura pop. ¡Jack Nicholson fue uno de los productores del film y hasta había algún cameo de Frank Zappa! Micky Dolenz de los Monkees fue además miembro del club de bebedores hardcore de Alice Cooper, Hollywood Vampires, junto a John Lennon, Harry Nilsson y Keith Moon. ¡Se podrían contar muchas anécdotas de esos tíos! Un libro que se publicó hace poco y que antes o después compraré es “The Monkees, Head and the 60′s”. Tiene muy buena pinta.

. Dentro del Prog Rock, aparte de los superclásicos, podemos citar a Barclay James Harvest, Premiata Marconi, Camel, Gong, Family...

- Ya estamos otra vez con las preguntas plastas... ¡Barclay James Harvest! La última vez que alguien me habló de ese grupo, yo debía tener 7 años. ¡Al lado de Barclay James Harvest, Supertramp son G.G. Allin, tío! De crío, yo me guiaba mucho por las portadas de los discos, y la verdad es que los tipos de Barclay tenían algunas buenas portadas, pero luego su música era un puto horror. Pseudo progresivo sacarinoso para gente con horchata en las venas. No puedo entender que una persona joven escuche esto... De verdad que no. A mí esta música me pone de mala hostia. La prueba de fuego para mí fue un concierto de estos tíos que dieron una vez en la tele. Quién sabe, igual en vivo serían potentes... ¡pues no! Qué frontman más ahostiable, por Dios. Gong no tienen nada que ver con Barclay. Es música de drogas, y yo no tomo drogas, así que nunca he sido admirador de Daevid Allen, pero igual cualquier día me vuelvo loco y me compro toda su discografía, ¡todo es posible! Por ahora, Gong no me importan nada. Y si algún Gong-head lee esto, ¡qué los disfrute!, cada uno tiene sus gustos. ¿Por quién más me preguntabas?... Camel... De nuevo, no es lo mío ni lo será nunca. Buen grupo, pero la vida es corta y yo prefiero escuchar a los Misfits.

- Otro estilo que te apasiona es el Rock Sureño, que no solo es Lynyrd Skynyrd o Allman Brothers. También están Molly Hatchet, Outlaws, Little Feat, Atlanta Rhythm Section...y los propios Lynyrd de este siglo.

-Todas ellas son grandes bandas. Uno de los grandes dobles Lp’s en directo de los 70′s es “Bring It Back Alive” de The Outlaws. Conservo mi vieja copia de 1978. En la edición en España de EMI Odeon creyeron conveniente poner el subtítulo en castellano “De regreso y en vivo”. Los típicos detalles cómicos de las ediciones españolas... Como pasó con “Love It To Death” de Alice Cooper, en el que directamente se cepillaron el título en inglés y pusieron: “Quiérelo hasta la muerte”. Yo tengo sólo esas ediciones en vinilo, nunca los compré de nuevo y cada vez que los pongo, me hace gracia leer eso. The Outlaws es una de las bandas esenciales del Rock sureño. Hughie Thomasson, que falleció hace años, era un músico increíble. Molly Hatchet me gustan un poco menos, pero siempre me parecieron una buena banda. Descubrí a Molly Hatchet a la vez que a Lynyrd Skynyrd, y claro, los pobres Hatchet salieron perdiendo, pero tienen buenos discos. Atlanta Rhythm Section es otro grupo muy especial. Hace poco me compré su caja de CD’s “The Polydor Years”, que recopila 8 discos de sus mejores años. Se echan en falta sus dos primeros Lp’s, que también son buenísimos, pero por lo demás es una caja fantástica, si tan sólo quieres tener esos discos en un mismo pack. No incluye extras, pero a mí me gustan este tipo de recopilatorios aunque ya tenga los discos. Me compré también la caja de Angel, aunque ya tenía todos sus discos en vinilo. Sucede lo mismo: no tiene nada extra, pero es barata y me gusta tener todo recopilado en un pack, aunque ya tenga todos los vinilos y viejas ediciones en CD. Entre los grandes directos de los 70′s, yo incluiría “Are You Ready!” de Atlanta Rhythm Section. Escuchando ese disco, te sientes como si estuvieras en uno de aquellos míticos festivales 70′s que se celebraban en verano en USA. Little Feat eran enormes... ¡Lowell George!, ¡otro músico genial!... Discos como “Dixie Chicken” o “Sailin’ Shoes”... qué maravilla... Nunca fue una banda destinada a triunfar a lo grande en todo el mundo, pero han influido a montones de grupos, desde Van Halen hasta Blackberry Smoke o The Black Crowes... “Waiting for Columbus” es otro de esos directos imprescindibles... Quien tenga alergia a las “jam bands”, quizá tenga problemas con Little Feat y con ese disco en concreto, pero a mí me gusta todo en ellos; su faceta más “jam” y sus temas más directos. Por supuesto hay un mundo de diferencia entre Molly Hatchet y Little Feat, son escenas totalmente distintas. Cuando pienso en Rock sureño, no lo relaciono con Little Feat. Lo suyo era un rollo más New Orleans, entre otras muchas cosas... Soul, Blues, rollo pantanoso... Increíbles músicos”.