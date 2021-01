Miquel Iceta: de la defensa del referéndum a las nueve naciones en España

El Ministerio de Política Territorial es una cartera que hasta ahora había tenido un perfil bajo con Carolina Darias al frente, pero que, con el nombramiento de Miquel Iceta, empezará a coger peso en la política nacional. ¿Por qué? Porque con Iceta a los mandos, cualquier movimiento se mirará con lupa teniendo en cuenta su trayectoria política y la posibilidad de que se dé trato prioritario al independentismo. En su haber cuenta con declaraciones y posicionamientos que pueden levantar sospechas sobre su figura por su ambigüedad en determinados momentos.

Sobre el referéndum de autodeterminación, una propuesta que el PSC llevó en su programa electoral en las elecciones catalanas de 2012 (apostaba por “derecho a decidir a través de un referéndum acordado en el marco de la legalidad”), Iceta lo defendió en un acto interno de partido: “Escuchad, los referéndums sobre la independencia se deben de poder hacer y, de hecho, en las democracias avanzadas se han podido hacer. ¿Cómo? Mediante la vía del acuerdo. Se ha visto el caso de Quebec, que lo han hecho dos veces, y el caso que, probablemente, veremos en Escocia en 2014. ¿Cómo lo han hecho? Hombre, por acuerdo”, trasladó a militantes.

También generó controversia una entrevista que concedió a este diario el 8 de diciembre de 2019, cuando aseguró que en España había nueve naciones. A la pregunta de ¿Cuántas naciones hay en España?, Iceta respondió: “Las he contado. Según los Estatutos de Autonomía, ocho, y si sumamos el preámbulo de Navarra, nueve. Los Estatutos de Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco y Cataluña dicen que son nacionalidades, o nacionalidades históricas. Nación y nacionalidad son sinónimos”.

En este sentido, otra de las polémicas más sonadas de Miquel Iceta fue en plena campaña de las elecciones generales de abril de 2019, cuando pronunció las siguientes palabras en una entrevista en el diario Berria sobre el “procés”: “Si el 65% de la población quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso, pero no en el último ‘penalti’, no con el 47% ni tampoco con el 51%”.

Una polémica que resucito el conflicto catalán en plena campaña y llevó al socialista a tener que rectificar en un acto ante Pedro Sánchez. “A veces se me hace difícil contenerme. Te pido disculpas. Cómo me voy a contener frente a una derecha que dice que España corre peligro con los socialistas”, remató Iceta zanjando el tema. Sus palabras, no obstante, provocaron un alud de críticas por parte del resto de partidos.

El primer secretario del PSC también se precipitó con su defensa de los indultos en pleno conflicto catalán, en 2017 y en vísperas de las elecciones catalanas convocadas a raíz de la aplicación del 155. Entonces, el socialista echó marcha atrás a medias tras calificar la propuesta de “prematura”: «Yo he dicho que es verdad que hablar de indultos cuando no hay sentencia es prematuro. Eso no es rectificar, es tener los pies en el suelo”.