Preguntas y respuesta a la salida de los presos independentistas

¿Por qué los presos vuelven a estar en semilibertad?

Porque las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios donde se encuentran ocho de los nueve presos independentistas propusieron el pasado 14 de enero la progresión al tercer grado. Carme Forcadell, que está encarcelada en Wad Ras –y confinada por un brote–, es la única que se ha quedado sin el tercer grado.

¿Es directamente ejecutable la decisión de la Generalitat?

Sí. Esa decisión es de ejecución inmediata, por lo que los ocho condenados en prisión sólo pernoctarán en sus prisiones de lunes a jueves, mientras que a partir del viernes tendrán plena libertad.

¿Cabe recurso contra ese acuerdo? ¿Ante quién?

La Fiscalía, al igual que en la ocasión anterior, recurrirá la concesión del tercer grado. Lo hará, en primera instancia, ante los juzgados de vigilancia penitenciaria de los que dependen las prisiones de Lledoners y las de Puig de les Basses. Es decir, ante el juez de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña en lo que afecta a los siete hombres presos y ante el juzgado de vigilancia número 1 de Cataluña en lo relativo a Dolors Bassa.

¿Qué pedirá la Fiscalía?

En el recurso de alzada que interroga solicitará que se deje en suspenso el tercer grado hasta que resuelva el fondo del recurso, donde instará que se revoque el tercer grado. Si los jueces de vigilancia rechazan ambas peticiones, es decir, la suspensión, en primer lugar, y la revocación, al resolver el fondo de los recursos, será cuando interponga un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, pero que deberá presentarse en esos mismos juzgados, quienes lo remitirán posteriormente al Alto Tribunal.

¿Cuáles son los precedentes?

El juez de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña avaló el tercer grado que se le había dado a Junqueras y los otros seis presos en Lledoners, pero lo dejó en suspenso toda vez que los recursos en apelación contra la progresión de grado corresponde al tribunal sentenciador. En este caso, al Tribunal Supremo. Sin embargo, el juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Barcelona no dejó en suspenso el tercer grado de Forcadell y Bassa, por lo que ambas continuaron disfrutando de ese régimen especial hasta que el Supremo lo revocó.

¿Podrán participar en actos electorales durante la campaña?

No pesa sobre ellos ningún obstáculo legal. No pueden ser candidatos ni ostentar cargos públicos, por la pena de inhabilitación especial que se les impuso, pero fuera de ella no tienen otra limitación. Por tanto, sí pueden participar en actos electorales de sus partidos y, de hecho, este tercer grado responde a ese interés. Esquerra, que lidera la conselleria de Justicia, ha podido maniobrar para que Oriol Junqueras, su principal activo electoral, esté en la campaña.

¿Existe alguna posibilidad para impedir ese extremo?

Sólo que la Fiscalía presentase los recursos en tiempo récord –todavía ni siquiera ha recibido la notificación oficial de la Generalitat– y los jueces correspondientes decidiesen estimar también en un plazo muy breve la petición de suspender provisionalmente la aplicación del tercer grado hasta la resolución de los recursos. En la práctica, no hay plazos para que ello pueda suceder, según confirmaron a este periódico fuentes fiscales.