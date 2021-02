El PSC de Illa mantiene la primera posición y Junts recorta terreno a ERC, según el CIS

El PSC de Salvador Illa mantendría la victoria y su ventaja al concentrar el 23,7% de los votos -dos décimas menos que en el último barómetro-, mientras que Junts (14,6%) recorta terreno y se acercaría a ERC (19,9%), que sigue en segundo lugar. Estas son las principales conclusiones del sondeo “flash” del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado esta mañana y elaborado entre el 1 y el 3 de febrero.

Por tanto, el PSC ganaría los comicios con casi cuatro puntos de ventaja sobre los republicanos, mientras que el independentismo estaría en un pañuelo, con una tendencia a la inversa entre JxCat (al alza, con dos puntos más pese a ocupar la tercera plaza) y ERC (con -0,7, a la baja, en segundo puesto). Esta última entrega del CIS de Tezanos no ofrece estimación de escaños e incluye aún un alto porcentaje de indecisos, en concreto un 26,3%. El 11,4% no contesta y un 12,2% asegura que no votaría.

Por detrás también hay novedades destacadas: los comunes, el partido que cobija a Podemos en Cataluña, adelantaría a Ciudadanos en la cuarta plaza con un 8,9% por el 7,9% del partido naranja, que confirmaría su desplome en las urnas tras la victoria de 2017. Y la sorpresa saltaría con Vox, que rebasaría al PP en más de un punto (6,9% de los votos por 5,8% de los populares), según se desprende de la encuesta “flash”. La CUP obtendría el 6,8% de los apoyos y el PDeCAT no lograría representación parlamentaria (1,5%).

Sobre posibles alianzas postelectorales, tanto el PSC como ERC estarían obligados a pactar para gobernar. El pacto que pretende Illa (socialistas + comunes) sumaría el 32,6%, una cifra que superaría el 50% -un 52,5%- de incorporar a los republicanos en la hipotética fórmula del tripartito. Por el lado independentista, JxCat, ERC y la CUP se quedarían muy lejos del 50% -un 41,3%- que se elevaría ligeramente al 42,8% con el PDeCAT.

El CIS de Tezanos llega en pleno ecuador de una campaña electoral que arrancó el jueves pasado a medianoche y termina el viernes que viene con la vista puesta en el 14-F. La salida de los presos en semilibertad, el “todos contra Illa”, la pugna dentro del independentismo y la batalla en la derecha han sido las claves de este primer tramo en el plano político.

El último CIS publicado el 21 de diciembre ya recogía el “efecto Illa” respecto al sondeo de diciembre y situaba a los socialistas por delante con el 23,9% de los votos y en una horquilla de entre 30 y 35 escaños. Entonces, los de ERC de Pere Aragonès quedaban en segunda posición con el 20,6% de los votos y entre 31-33 diputados. Un paso por detrás aparecía el partido Carles Puigdemont, JxCat, con un 12,5% de los apoyos y entre 20 y 27 asientos en el Parlament.