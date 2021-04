Críticas por la “espantada” de Pere Aragonès en el Parlament y su negativa a comparecer pese a la pandemia

El Parlament se reactiva esta semana, dos meses y medio después de las elecciones del 14 de febrero y cinco semanas más tarde de que echara a andar la legislatura con Laura Borràs (JxCat) al frente de la cámara. Y lo hace con un pleno convocado el jueves que incluye la habitual sesión de control al Govern en funciones -no se celebra una desde diciembre, justo antes de Navidad-, la sustitución del posconvergente Jaume Alonso Cuevillas en la Mesa y el debate de varias cuestiones relativas al Síndic de Greuges -el “defensor del pueblo catalán”- o a la Sindicatura de Comptes.

Sin embargo, entre los temas pendientes sobresalen hasta cuatro peticiones de comparecencia de Pere Aragonès para rendir cuentas de la gestión del coronavirus y la campaña de vacunación de la Generalitat, reclamaciones presentadas por el PSC, Cs, PP y Vox y que se han incluido como últimos puntos del orden del día a debatir. Por tanto y pese al clamor de la oposición -los comunes se suman-, Pere Aragonès no comparecerá este jueves ante la cámara, sólo se someterá a la sesión de control y sus peticiones de comparecencia tienen pocas opciones de prosperar dada la mayoría independentista.

Una “espantada” que este martes han criticado con dureza los comunes -el partido que cobija a Podemos en Cataluña- por la gravedad de la crisis económica y social derivada de la pandemia. “No entendemos por qué se esconde cuando gobierna”, ha lanzado hoy el diputado David Cid criticando las sucesivas “y extensas” comparecencias “durante la campaña electoral” y el silencio imperante ahora. Los problemas con la vacunación o la gestión de los fondos “parece que no existan o estén desaparecidos del debate político catalán”, ha zanjado entre otros ejemplos.

Reproches que se suman a la dura ofensiva del PSC en este sentido. La portavoz socialista en el Parlament, Alícia Romero, ha lamentado en las últimas horas que Pere Aragonès no comparezca este jueves en el pleno de la Cámara catalana como habían solicitado varios grupos y lo ha tachado de “falta de respeto, ya no solo a los grupos y partidos, sino a los ciudadanos”. Romero considera que “no hay suficientes razones como para que no venga a dar la cara y explicaciones sobre su gestión”, y le reprocha que la última vez que lo hizo fue en la Diputación Permanente del 3 de marzo.

“Vendrá a hacer la sesión de control, pero aún sin tener otras tareas, se ha negado a comparecer. Es bastante inverosímil eso que está pasando. En otras ocasiones se hacía con cierta normalidad que el Govern compareciese”, y espera que el próximo pleno sí que lo haga.

En la sesión de control, PSC, ERC y Junts podrán hacer tres preguntas a los miembros del Govern que quieran, mientras que el resto sólo podrá dirigirle una. Al vicepresidente con funciones de ‘president’, Pere Aragonès, se le preguntará una vez por partido.

Las subvenciones a partidos

El Parlament destinará anualmente 12.709.171,89 euros en subvenciones a los grupos parlamentarios durante esta legislatura, según el reparto que ha acordado este martes la Mesa ampliada de la Cámara catalana, han explicado fuentes parlamentarias recogidas por Europa Press.

Se trata de las subvenciones que el Parlament otorga a los grupos en función de los resultados electorales y los escaños que tengan, de manera que el PSC y ERC recibirán 3 millones; Junts 2,9; Vox 1 millón; la CUP 902.005 euros; los comuns 820.955; Cs 678.125, y el PP 343.880.