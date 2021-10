La manifestación anti Colau, empañada por los supuestos vínculos de la organización con Junts

Hace unas semanas, una nueva plataforma prometía contestar desde la calle a las políticas de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La ciudad amanecía empapelada con propaganda de una manifestación y varios centenares de asociaciones se adherían a la protesta organizada para hoy. No obstante, en apenas unos días, la alargada sombra de los posconvergentes, de Junts, en concreto, se ha proyectado sobre la manifestación, poniendo en duda de si se trata de una genuina respuesta de la sociedad civil barcelonesa o de una burda maniobra política a 18 meses de las elecciones municipales. Y todo por un mail.

La usuaria de Twitter @DianaFT88 navegaba por el perfil y y las ramificaciones de la plataforma “Barcelona es imparable”, entidad organizadora de la manifestación, para desgranar un entramado de individuos y asociaciones vinculadas a Junts y lobbies conservadores de Cataluña. Sin ir más lejos, su cara visible, Gerard Esteva, “quién es, ni más ni menos, el presidente de la @UFECcat”. “Esteva es un viejo conocido del politiqueo catalán. Se ha focalizado en el tema de los deportes para poder hacerse un nombre. Siempre se ha movido hacia dónde está el poder (clásico de la sociovergencia), pero los últimos años ha sonado mucho el dentro del entorno convergente, concretamente del PDeCat!”, explica.

Acabo de descobrir, gràcies a un error en el seu web, qui hi ha darrera de la suposada “plataforma ciutadana” @bcnesimparable. SPOILER: no és una plataforma ciutadana.



Segur que moltes heu vist la seva insistent publicitat per xarxes.



OBRO FIL 👇 — Diana F. 🚲✊🏽🎗 #NoAmpliacióAeroport (@DianaFT88) October 19, 2021

Pero lo que hacía saltar todas las alarmas es el mail de contacto de la asociación, ni más ni menos que de Junts per Cat en Olot. “Haced clic en el email que enlazan y se sorprenderá: el email real es info@juntsxcatolot.cat. Es decir: para contactar de forma legal con @bcnesimparable tienes que escribir a Junts per Catalunya de Olot”, asegura. La usuaria de Twitter también pone en entredicho la capacidad económica de la plataforma ya que se ha gastado más de 4.000 euros en publicidad en Facebook e Instagram en “sólo 7 días” y “4.000 euros” más en twitter. “La publicidad en exteriores también es impresionante, llevan toda una semana con BCN empapelada con sus carteles”, denuncia, además de calcular que el coste ha sido de unos “3.600 euros”. “Por lo tanto, han hecho un gasto de alrededor de unos 12.000 euros, sin contar el diseño web, merchandising, carteles en portales, etc. Esto, evidentemente, no es una plataforma ciudadana, sino que detrás hay alguien con mucho dinero e intereses”, indica. Por ello, deduce que difícilmente una plataforma meramente ciudadana puede hacer un desembolso de más de 12.000 euros.

Entre las entidades promotoras y adheridas hay desde diversas asociaciones de vecinos, empresariales y comerciales -entre las que destaca el poderoso Gremi de Hotels de Barcelona- hasta asociaciones más pintorescas, como el Club de Petanca de Sants y el Gremio Artesano de Churreros de Cataluña.

Por su parte, “Barcelona es imparable” ha replicado a los diferentes usuarios que se interesaban por el hilo de Diana que “somos una plataforma ciudadana, cívica y transversal, que reúne a más de 100 entidades y más de 2000 personas, tras la cual no hay ningún partido político. Somos gente Barcelona, y en nuestra web no encontrareis ninguna referencia ni mail de ningún partido, de ninguna parte, lo podéis comprobar”.