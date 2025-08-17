Cataluña afronta este domingo el peligro más alto de incendio del año

Cataluña afronta este domingo el peligro más alto de incendio forestal de todo el año, por lo que la Generalitat ha pedido mucha prudencia, informa en un comunicado.

Agents Rurals extiende este domingo el nivel 4 del Pla Alfa por peligro extremo de incendio a 133 municipios de 13 comarcas.

Además se incrementa el número de municipios en nivel 3 por peligro muy alto de incendio forestal: 186 municipios repartidos en 24 comarcas.

Restricción en nueve espacios naturales

Continúa restringido el acceso a 9 espacios naturales: Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec d'Ares y Mont-roig.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Núria Parlon, encabezarán a mediodía una reunión del comité técnico del plan Infocat en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.

Así harán seguimiento de las alertas y se valorarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad colectiva.