Star Mafia Boy: “No puedo entender la vida sin música”

Star Mafia Boy es lo que se acerca más en nuestro país a una ESTRELLA DE ROCK. Así de claro, y lo está volviendo a demostrar quemando los escenarios junto a los igualmente rockeros y talentosos Mescaleros. Mafia es una de esas excepciones en música que tanto agradezco: auténtico amor por su parte. Con él hablamos de nuestra principal pasión comuna.

-Hola,Mafia, si te parece bien, vamos a hacer una entrevista poco “promocional”, te va bien? Simplemente, te diré que el nuevo álbum es mi favorito junto a “Glam” y “Killerkool”, ¿cómo lo ves?. Es que cómo periodista musical, necesito ir variando.

- Perfecto, me encanta charlar de música contigo. Creo que “Permíteme Que Me Presente” es un gran disco a la altura de los dos anteriores que mencionas, estoy muy contento con él, pero si te soy sincero me encanta toda mi discografía en solitario, ahora mismo estoy “on fire” con el nuevo álbum como es natural, pero el otro día por ejemplo me puse el segundo que publiqué (”La Noche de los Vampiros”) y me pareció otro discazo, en mi opinión he creado una carrera bastante sólida, así que recomiendo a la gente a la que le guste la buena música que se hagan con todos, quiero a mis 11 bebés casi por igual.

- Un tema que como melómano radical que soy, me preocupa. ¿Cómo van realmente las ventas de discos ahora? ¿De dónde sacas más dinero?

-Ni idea de cómo le van las cosas a los demás, obviamente ya no se adquieren tantos discos como en décadas pasadas, eso lo sabemos todos, pero respecto a mis álbumes te puedo contar que The Fish Factory y yo logramos vender bastante bien “Killerkool” en plena pandemia, así que tengo claro que “Permíteme Que Me Presente” no va a ser menos, con los años a base de esfuerzo y mucho trabajo he conseguido tener una buena base de fans y seguidores por todo el Mundo que quieren hacerse con todo lo que publico, sigo aquí gracias a ellos, además la compañía de discos me ha abierto mercados como el japones que son muy importantes para mí.

- ¿Compras muchos discos? ¿Combinas novedades y antigüedades?

- Muchísimos, tengo una buena colección tanto de vinilos como de cds. Trato de comprar todas las novedades de grupos o artistas que me gustan, el Rock goza de muy buena salud hoy en día, pero también compro discos antiguos que no tengo o que me gusta tener en distintos formatos. Siempre se pueden encontrar joyas y también descubrir grupos que no se disfrutaron por lo que sea en su momento.

-Y lo más importante, ¿combinas estilos?

- Si, normalmente dentro del Rock, pero sí que combino estilos.

- Dime tres estilos que jamás comprarías un disco. Reggaeton no cuenta.

- Ja, ja, ja, muy buena esta, sinceramente respeto todos los tipos de música, jamás digas jamás.

- ¿Cuál es la primera vez que pensaste “estoy escuchando un disco de Rock”?

- El primer disco que compré fue “Billion Dollar Babies” de Alice Cooper, primero me dejaron alucinado con una actuación en la tele que vi siendo un crío, en los típicos minutos musicales y después me hice con ese álbum, flipé. Pero te podría decir también que sentí que rockeaban duro cualquiera de los primeros álbumes de KISS o AC/DC.

- A mí, por ejemplo, la música -siempre aparte de las personas queridas- es lo que nunca me falla, sobre todo en los momentos tristes. ¿Puedes decir lo mismo? Las muertes de mis padres son recientes, ya la música ha sido esencial. Eres un tipo de persona que seguro que lo entiendes.

- Tenlo claro amigo, no entiendo la vida sin música, no podría vivir sin ella y no tiene nada que ver con que sea mi trabajo, yo ante todo soy fan.

-Si fueras periodista, ¿con que músico vivo, y otro muerto, te gustaría estar charlando toda la tarde?

- De los vivos me encantaría charlar con Paul Stanley de KISS y de los muertos con Johnny Thunders, por supuesto.

- ¿Y alguno famoso que no te gustaría conocer jamás?

-No me importaría conocer a todos los músicos que me gustan sean famosos o no.

-Conoces a muchos músicos. ¿La sorpresa más agradable?

- Sí, obviamente sí, llevo en el mundo de la música desde 1987 hasta la actualidad, sin parar en ningún momento, me ha dado tiempo de conocer a muchos de mis ídolos, me han caído muy bien, por ejemplo, Jesse Malin, Jon Corabi, Sean Yseult, Texas Terri, Billy Hopeless y algunos además han colaborado en mis discos como en el caso de Johnny Burning, Kory Clarke de Warrior Soul o más recientemente Gaby Alegret que se cantó un tema conmigo en “Permíteme Que Me Presente”, todo un sueño cumplido, de los que he conocido y no me han caído tan bien (que los hay) mejor no decir nada. En mí autobiografía que sale a la venta el 27 de mayo ya cuento todo con pelos y señales.

- ¿Crees que falta mucha cultura rockera en España? Yo pienso que muchísima, lo de la gente joven es alucinante.

- Vivimos en tiempos difíciles, creo que falta cultura en general, tenemos un exceso de información, demasiada inmediatez a mi modo de ver, lo que en un principio debería de ser una ventaja, tener muchísimos datos a golpe de un solo click, se ha convertido en lo contrario, alguna gente olvida todo demasiado rápido. Respecto a la música se están perdiendo muchas cosas.

- ¿Qué prefieres, Glam o Punk? No vale decir Glam Punk.

- Mi etiqueta favorita es la de Rock & Roll, ahí englobó todo lo que me gusta. Pero partiendo de ahí te puedo decir que adoro el Glam Rock de los 70 pero también amo el Punk Rock, no puedo elegir. Prefiero disfrutar de los dos.

- ¿Puedes escoger 5 discos de cada uno de estos estilos?

-Encantado.

Glam:

Slayed? - Slade

The Slider – T. Rex

Suzi Quatro – Suzi Quatro (aunque a ella no le gusta que la metan en el saco del Glam la englobaré ahí)

Desolation Boulevard – Sweet

Touch Me – Gary Glitter

Punk:

Never Mind The Bollocks – Sex Pistols

Damned Damned Damned – The Damned

The Clash – The Clash

Ramones – Ramones

Walk Among Us - Misfits

- ¿Escucharías antes 100 discos de Prog Rock o Rap?

- Escucharía antes 100 discos de Rock & Roll, después un par de Prog y otro par de Rap.

- ¿Cuáles son las canciones que literalmente más te emocionan?

- Las que me llegan al alma, “I Could Save The World” de Donnie Vie perteneciente a su álbum “Beautiful Things” es una que se me ocurre ahora mismo, por ponerte un ejemplo, inmensamente bella.

-Creo que no te va mucho el Heavy Metal clásico, ¿por qué? De la NWOBHM salieron obras maestras.

- No para nada, me encanta, crecí con él, lo que pasa que yo lo considero Rock & Roll, hay mucho Rock en los viejos discos de Saxon o Judas Priest.

- ¿Qué riff te hubiera gustado componer?

- El de “Ballroom Blitz” de los Sweet, es más me encantaría haber compuesto el tema entero.

- ¿Cuál es tu solo de guitarra favorito?

- Respuesta imposible, me gustan muchísimos solos, pero para no hacerte el feo te diré que cualquiera de Brian Setzer o de Ace Frehley.

- Esta no la respondes si no quieres, ¿Disfrutas más la música desde que no bebes? Yo sin duda que más.

-Cuando bebía recuerdo que disfrutaba bastante de la música también, de lo que disfruto más sin beber es de la vida.

-Qué te parecen estilos como el Krautrock alemán, el sonido Canterbury o el Soft Rock?

- Me parecen bien, pero no son mi rollo, de todas formas, me pondré con ello. No soy ningún especialista en la materia.

- Me intriga qué opinas del AOR.

- Me gusta, aprendo mucho escuchando artistas o bandas de ese estilo, y eso es muy importante para mí, nunca dejar de aprender, recuerdo ver a Journey en directo en un festival y flipar, me encanta Neal Schon, es un guitarrista fantástico.

- ¿Los discos que tengas en tu colección que más te sorprendan que te gusten?

Los de flamenco puro, mis primeras clases de guitarra me las dieron en la calle guitarristas de flamenco cuando era solo un niño.

- ¿Admites como yo que Led Zeppelin y Black Sabbath son los mejores grupos de la Historia?

- Respeto muchísimo a esas bandas, pero los mejores grupos para mí son KISS y los Heartbreakers (además los de Johnny Thunders no los hippies esos que tocaban con Tom Petty). Lo de los hippies es por supuesto una broma, también adoro a Tom Petty y a su gran grupo. Si me pones esta respuesta de titular ponla entera jajajja.

- Yo jamás estoy en silencio. ¿Escuchas mucha música al día? ¿Tu pareja es muy melómana? Lo digo porque a veces hay fricciones, hehehe.

-Escucho música a diario, no concibo mi día a día sin mi dosis de Rock & Roll, mi pareja no es tan melómana como yo, pero entiende mucho de música, he tenido mucha suerte con ella en todos los sentidos.

-La más difícil: escoge un disco, y que no se llame LAMF.



Uf, muy difícil, posiblemente si me haces esta pregunta mañana te responda con otro, pero hoy elijo “Dressed To Kill” de KISS.