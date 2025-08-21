Sirera insiste en instalar una estatua en homenaje a Caballé y Mercury en Barcelona

El grupo municipal del Partido Popular presentó, el pasado mes de mayo, una petición en la comisión de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona para instalar una estatua en homenaje a Montserrat Caballé y Freddie Mercury. Según el líder popular, Daniel Sirera, la figura serviría "para conmemorar aquella actuación histórica que ambos ofrecieron en el festival La Nit el 8 de octubre de 1988, como antesala de los Juegos Olímpicos de 1992".

Desde el Partido Popular aseguran que el gobierno municipal aprobó el ruego, y abrió la puerta a la instalación de esta escultura tras las gestiones oportunas con el área de Arte Urbano y con las familias de los artistas. Sin embargo, protestan los populares, tres meses después el gobierno de Collboni no se ha vuelto a pronunciar al respecto.

Sirera asegura que, con la reapertura de la Fuente Mágica para la próxima Mercè, tal y como anunció Collboni en marzo, "la instalación de esta estatua añadiría un atractivo adicional a un espacio único de la ciudad, en el mismo lugar que Caballé y Mercury actuaron hace 37 años".

En este mismo sentido, los populares piden también recuperar la canción Barcelona, interpretada por ambos artistas, para el espectáculo de las fuentes, "ya que ninguna ciudad del mundo tiene el privilegio de haber reunido a dos de las mejores voces del siglo XX, de la ópera y del rock, para dedicar una canción a la ciudad".

El Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto dedicar un mirador en la plaza de las Glòries a Caballé y Mercury, pero Sirera cree que "el espacio idóneo para rendir homenaje a los dos artistas son las Fonts de Montjuïc", donde se interpretó por única vez la canción.

El 8 de octubre de 1988

La noche del 8 de octubre de 1988, hace casi 37 años, se celebró el festival La Nit, que fue promovido por el Comité Organizador Olímpico para introducir los Juegos de 1992. Esa noche contó con la presencia de los entonces Reyes de España, así como de la Infanta Sofía.

Aquella noche actuaron Caballé y Mercury, interpretando por primera y única vez la canción Barcelona, compuesta por el propio artista americano. Aquella canción fue posteriormente escogida como el himno oficial de los Juegos de 1992, y marcó un hito en la historia musical de la ciudad.

Freddie Mercury falleció en 1991, lo que impidió que la canción sonara en la inauguración, y fue sustituida por Amics per sempre.