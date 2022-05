La señora Paz Esteban fue relevada de su cargo como directora del CNI, exactamente igual que Vicente Moreno ha sido relevado de su cargo como entrenador de mi Español. A partir de ahora mis compañeros laboralistas se van a forrar con los relevos.

Nadie nos ha explicado porqué ha sido relevada la Sra. Esteban, aunque todos lo sabemos.

Hay unos señores que son autoridad pública en Cataluña que se pasaron por el sálvese las partes todas las leyes habidas y por haber, proclamaron la independencia, provocaron altercados en las calles y lo hicieron con el dinero de todos los españoles. Además, consiguieron ayuda de un gobierno amigo y respetuoso de los derechos humanos como es el ruso, que seguro que bombardearon las redes con campañas de descrédito y llegaron a hablar de venir aquí los diez mil hijos de san Putin.

Luego, como los rebeldes sediciosos tienen la misma vocación de héroes que yo de decorador de interiores, dieron marcha atrás, unos se largaron y los que se quedaron (ahí les reconozco su dignidad) acabaron en la cárcel.

Al Presidente del país que se querían cargar no se le ocurre otra cosa que pactar con ellos, indultar a los presos y hacer depender la política nacional de su apoyo, mientras ellos a lo suyo, “lo volveremos a hacer”.

Al mismo tiempo, sin duda con conocimiento de ese mismo Presidente, se ordena a los espías que espíen a esos señores y señoras que la habían liado una vez y decían que volverían a liarla y los espías lo hacen siguiendo los caminos legales.

Después, el Presidente mete en la Comisión de Secretos Oficiales a un ex terrorista y a otro de los que la lio, que tienen en común querer romper lo que los espías tienen que proteger: España.

Como estos se enfadan porque los han espiado, va el Presidente y releva a la Jefa de los espías por hacer lo que él sabía y probablemente había ordenado que hicieran, y por hacerlo con todo el respeto a la legalidad con toda lógica. Eso a las puertas de una cumbre de la OTAN.

La verdad, no entiendo tanta polémica porque como verán, todo es muy lógico aunque yo me esté haciendo mayor y mal pensado y me parezca raro, raro, pero que muy raro o jeta, jeta, pero que muy jeta.

Mi anterior artículo terminaba diciendo que los espías son muy discretos y leales pero no idiotas. Lo reitero.