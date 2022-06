Traducción simultánea en la Universidad de Barcelona para evitar las clases en castellano

Sigue la más o menos disimulada operación para marginar al castellano en las aulas universitarias catalanas, y en este caso es en la más emblemática, la de Barcelona. Lo ha denunciado la plataforma bilingüe en su cuenta de Twitter. El próximo curso habrá traducciones simultáneas en la UB para los alumnos que no entiendan el catalán, con el claro objetivo de que no sean en castellano. El objetivo declarado de la consellería de Universidades es que al menos un 80% de las clases sean en catalán, reduciendo todo lo posible el uso de la otra lengua cooficial en Cataluña: el castellano. Una de las medidas puestas en marcha por los centros universitarios han sido la instalación de buzones para que los alumnos puedan denunciar a los profesores que se pasasen al español en sus aulas —no así para lo docentes que se pasen del castellano al catalán—.

Ahora, tal y como publica El Debate, el profesorado de la UB ha recibido un correo electrónico en el que se les pide participar en una prueba piloto de traducción simultánea para evitar que los docentes opten por el castellano si en el aula hay alumnos del resto de España o extranjeros. Se trata de «evitar las peticiones de cambio de lengua de la docencia que se produce cuando hay algún alumno que no entiende el idioma». Y para que no haya dudas, aclara que el ensayo se centrará en los grupos «en los que la lengua de impartición sea el catalán y entre el alumnado que haya estudiantes castellanohablantes que no lo entiendan».

El correo también informa de que la traducción se realizará a través de Microsoft Translator. Para ello, el profesor necesitará un ordenador y los alumnos un móvil y auriculares, pudiendo seguir la traducción tanto en la pantalla como con los cascos. Tan llamativa medida no ha tardado en generar sorpresa en parte del constitucionalismo. En concreto, la líder de Valents, Eva Parera, la ha definido en redes sociales como «absurda, enfermiza e irracional».

