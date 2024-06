Albiach negocia con Illa la entrada de los comunes en el "Govern progresista"

La líder de los comunes en el Parlament de Cataluña, Jéssica Albiach, ha afirmado esta mañana que su formación negocia con el PSC de Salvador Illa una posible entrada en el "Govern progresista" que pretenden los socialistas, que en cualquier caso deberá contar -activa o pasivamente- con el apoyo de los de Albiach y ERC. La dirigente de los comunes especificó que por el momento las negociaciones se están llevando a cabo "en base a contenidos", pues la diputada siempre ha incidido en que el apoyo de su grupo irá de la mano de medidas concretas específicamente en el ámbito de la vivienda y las políticas sociales. Albiach, por otra parte, insiste, como Illa, en que la coalición izquierdista es "el único camino para no repetir elecciones", algo que ocurrirá si no hay un nuevo presidente de la Generalitat el próximo 26 de agosto. No obstante, para los comunes, es el PSC quien "debe ser más proactivo, el que debe hacer más esfuerzos, el que debe ser más receptivo y más acogedor de las propuestas que le hagan el resto de fuerzas", también para conseguir el apoyo de ERC, que parece lejano en estos momentos.