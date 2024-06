Aliança Catalana expulsa del partido a un alcalde por un comentario homófobo en "X"

Aliança Catalana ha anunciado esta misma tarde la expulsión del partido del alcalde provisional de Ribera d'Ondara (Lleida), Albert Puig, por su "posicionamiento contrario al ideario del partido" después de que hiciera comentarios contra la comunidad LGBTI en "X". "Garantizamos la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley y no toleraremos la homofobia dentro de nuestras filas", ha expresado la formación a través de un mensaje en la misma red social, donde han informado que la dirección del partido ha tomado la decisión de manera unánime. La líder de Aliança Catalana, diputada y alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha asegurado que la formación no admitirá ninguna actitud homófoba ya sea dentro o fuera del partido. El alcalde, por su parte, ha pedido perdón y ha lamentado que "alguien se haya podido sentir ofendido", lo que, dice, "no era la intención".