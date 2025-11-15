Barcelona expropia una finca de cerca de 2.000 m2 para destinarla a usos públicos

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado el visto bueno a la expropiación de una finca de cerca de 2.000 m2 en la calle del Torrent del Remei 24-26, en el barrio del Coll, en el distrito de Gràcia, para destinarla a usos públicos.

Esta parcela está calificada como zona verde, de equipamientos y vivienda pública desde 2009 y se prevé la remodelación y mejora del ámbito del Portell, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

Pese a que el proyecto de reforma todavía no está definido la transformación deberá servir pàra conectar mejor las calles del Torrent del Remei y de Pau Ferran con una zona verde y se creará vivienda protegida y un nuevo equipamiento público para el barrio.

La regidora del distrito de Gràcia y teniente de alcalde, Laia Bonet, considera que esta decisión supone "un punto de partida para mejorar, en un futuro, los desplazamientos a pie en el barrio del Coll y, a la vez, contribuir a la creación de vivienda social".

El coste de la operación se estima en un importe superior a los 2,4 millones de euros y el Ayuntamiento ya ha llegado a un acuerdo por el precio de expropiación con dos de los tres propietarios y puede tomar posesión de la finca mientras se fija el importe con el tercer propietario.

Este proyecto es paralelo a la mejora de las calles del Torrent del Remei y de la Farigola, que empezarán en las próximas semanas, con un presupuesto de dos millones de euros para mejorar los recoridos para peatones en el barrio, ampliando aceras, plantando vegetación y soterrando las líneas de electricidad.