Barcelona, entre las mejores ciudades para trabajar y hacer turismo a la vez

El concepto conocido en inglés como 'workation' es cada vez más popular. De hecho, el barómetro anual de International Workplace Group (IWG) ha hecho un ranking de las mejores ciudades en las que poder practicar workation.

Se trata de la combinación de trabajo (work) con turismo (vacation), y Barcelona está situada como la segunda mejor ciudad europea donde teletrabajar mientras se visita la ciudad según el ranking. Tiene una valoración de 87,5 sobre 100, situándose así únicamente por detrás de Budapest.

A nivel mundial, Barcelona ocupa el quinto lugar, solo superada por Tokio, Rio de Janeiro, Budapest y Seúl.

Barcelona tiene cada vez más turismo, a pesar de las restricciones que el Ayuntamiento quiere imponer como la subida de la tasa turística, y el poder hacer teletrabajo mientras se visita la ciudad atrae todavía más a los visitantes de todo el mundo.