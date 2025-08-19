Unos catalanes no se comunican en catalán porque les parece muy friki: "No nos gusta cómo suena"

En una sociedad en la que la lengua catalana convive con el castellano, cada vez son más quienes recurren a las redes sociales para, o bien visibilizar, o bien criticar, exponer sus pensamientos sobre la lengua cooficial. Normalmente, esto suele ser de verdadera utilidad para quienes quieran profundizar sobre el tema o quienes quieran fundamentar una opinión acerca de ello. Sobre este tema ha hablado una tiktoker catalana.

Este ha sido el caso de Judit Cánovas, también conocida en TikTok como @juditcanovas, una joven influencer procedente de Cataluña que ha hablado en sus redes sobre la lengua cooficial de su tierra. En cuanto a lo que publica, se pueden observar temas como por ejemplo contenido sobre fitness, música, recomendaciones especiales, reflexiones personales, tendencias, moda u opiniones, entre muchos otros.

Unos catalanes que se sienten más cómodos hablando en castellano

De entre todos los vídeos de su perfil, el que ahora interesa es en el que hace eco del catalán, un tema muy presente en las redes sociales. A Judit hay algo que le genera la mayor incomprensión de todas, ya que existe algo "que no me explico" de esta lengua. Por supuesto, en Cataluña están aquellos que prefieren darle prioridad al propio catalán y otros que optan por la lengua oficial de España, el castellano.

Precisamente, esta ha sido la situación con la que se ha encontrado esta joven creadora de contenido, quien ha anunciado al principio de esta publicación lo siguiente: "El otro día estaba en una fiesta y me puse a hablar con unos catalanes que se sentían más cómodos hablando en castellano". A todo esto, explica que le dijeron que no hablan catalán "porque es como de friki", a la vez que aporta que declararon que no les gustaba cómo suena esta lengua.

"Si te vas fuera, a todo el mundo le suena súper bien el catalán"

Judit continúa explicando que esto no es algo exclusivo que le pasaran a esos catalanes, sino que hay algo más, hay algo común. "Es como que hay una cultura, como que hay bastante gente que habla castellano porque se siente más cómoda en castellano y ve el catalán como de frikis", detalla. Este es el caso que puede llegar a asemejarse al de Laura Llobet, una catalana que aseguró que hay un odio irracional hacia el catalán en España.

La contraparte de todo esto es la visión que se tiene, fuera de España, del catalán. Según apunta Cánovas, el mundo ve con muy buenos ojos a esta lengua. "Si te vas fuera de Cataluña, a todo el mundo le suena súper bien el catalán", razona. No obstante, a este tema solo le dedica unos segundos y vuelve, rápidamente, al tema de quienes tienen la percepción del catalán como algo friki.

"Yo me siento superior hablando catalán"

"No lo entiendo. Los que hablan castellano en Cataluña si hablan catalán les da como vergüenza y es como: ay no, que soy muy friki", reitera a la vez que comenta que es algo que jamás va a entender. A raíz de estas declaraciones, vuelve a la percepción que se tiene fuera de nuestras fronteras. "¿Por qué lo sentís friki si, literalmente, fuera, toda la gente que no sabe hablar catalán lo escucha súper bien y súper bonito?", dice a la vez que esta publicación llega a su fin.

En cuanto al apartado de comentarios, los cuales han ofrecido diferentes veredictos, se va a ofrecer un listado con aquellos que han tenido mayor repercusión entre los usuarios; esto se ha medido en base al número de 'me gusta' que han recibido los mensajes enviados por parte de la audiencia: