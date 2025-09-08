Barcelona ofrece visitas guiadas gratis por las estaciones fantasma de Metro: ¿Cómo y dónde pedirlas?

El Metro de Barcelona cumple este año su centenario, y para celebrarlo, Transports Metropolitans de Barcelona ofrecerá, entre octubre y noviembre de 2025, visitas guiadas gratuitas por lugares inaccesibles y las conocidas estaciones fantasma.

Concretamente, TMB abrirá al público general 8 espacios emblemáticos y poco habituales en el marco de la celebración de su centenario, y entre ellos habrá las conocidas "estaciones fantasma" de Correus y Gaudí. En total, hay disponibles 5.033 plazas gratuitas, y para solicitarlas se debe realizar una inscripción previa en obrimelmetro.cat, a partir del 9 de septiembre a las 10 horas.

Además de las dos estaciones fantasma, también se podrá visitar la sala de simuladores de conducción, el centro de control de Metro, el taller de ZAL del Puerto, el taller de Santa Eulàlia, la subcentral eléctrica de Mercat Nou y la escalera de caracol de Urquinaona.

Según informó la empresa, las primeras visitas se realizarán el 13 y 14 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad. Curiosamente, la estación fantasma de Correos tendrá un horario de madrugada en sus visitas, "porque tiene una logística que no es fácil ya que no tiene acceso desde la calle y se debe andar por las vías para llegar cuando el metro esté parado".

Por su parte, las demás visitas se harán de 9.30 a 14.00 horas a excepción de la sala de simuladores de conducción, que será de 9.00 a 14.00 horas.