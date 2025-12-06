Barcelona simplifica los trámites para pedir ayudas para actividades extraescolares

Los tramites para pedir una ayuda económica para las actividades extraescolares y de vacaciones de verano del Ayuntamiento de Barcelona serán más sencillos a partir de 2026, según ha informado este viernes el consistorio. La teniente de alcalde Maria Eugènia Gay y el comisionado de Políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud, Javi Rodríguez, han presentado el nuevo modelo de gestión integrada de las ayudas para las campañas de "Vacaciones de verano", "Extraescolares deportivas", y "Tardes educativas", cuyo objetivo es reducir los trámites y unificar los criterios de solicitud de ayudas y se enmarca en el Plan Fácil.

Hasta ahora, las familias tenían que repetir los trámites para cada hijo y para cada actividad, pero, a partir de enero de 2026, solo se hará una solicitud (entre el 15 de enero y el 11 de febrero de 2026) por unidad familiar, que servirá para todas las actividades del año. Este será el periodo en el cual las familias tendrán que presentar la documentación para poder solicitar ayudas económicas cuando llegue el momento de la inscripción a las actividades extraescolares deportivas o culturales, o bien a las actividades lúdicas de verano de 2026. Con este trámite único, que solo se podrá hacer entre enero y febrero, el Ayuntamiento de Barcelona asignará a cada familia el nivel de ayuda que le corresponda y que le servirá para todas las campañas del año.

Las familias recibirán un código de identificación para cada uno de los menores de la unidad familiar, que usarán cuando llegue el momento de la inscripción en las actividades extraescolares o culturales (entre septiembre y octubre de 2026) o bien en los centros de recreo de verano de 2026 (entre abril y mayo de 2026) y que les permitirá pedir la ayuda en el momento de la inscripción en las actividades con un solo trámite "simplificado".

En declaraciones a los medios, Maria Eugènia Gay ha asegurado que "todas las peticiones tendrán el mismo trato, independientemente del día en que se presenten dentro del periodo, para evitar los atascos en las colas del portal de trámites".

Gay también ha destacado que "el nuevo sistema prevé avanzar los pagos a las entidades organizadoras de las actividades, para evitar que estas financien inicialmente los costes de las actividades becadas, a partir del conocimiento anticipado del volumen de ayudas económicas".

Por su parte, el comisionado Javier Rodríguez ha explicado que con el nuevo modelo "el Ayuntamiento calcula que el volumen de los trámites y del análisis de la documentación presentada por las unidades de convivencia se reducirá respecto al actual, en que se reciben cerca de 50.000 expedientes, correspondientes a las solicitudes de 28.500 unidades familiares, y se mejorarán la transparencia y la eficacia de la gestión".

En relación con la comunicación entre el ayuntamiento y las familias, el ayuntamiento ha indicado que se podrán utilizar canales múltiples (presenciales, telefónicos con la línea 010, una plataforma en línea y un servicio de mensajería de la oficina virtual de trámites) para llevar a cabo las solicitudes iniciales e informar de los procesos y de las campañas. Además, se hará un seguimiento del proceso en el que las familias podrán consultar el nivel de ayuda asignado (30 %, 60 % o 90 %, dependiendo de los ingresos de la unidad de convivencia), su código personal, el estado del trámite, las actualizaciones de las campañas y las resoluciones y publicaciones.