Comienza la recuperación del laberinto vegetal del Parc d'Horta

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado la plantación de 2.211 nuevos cipreses en el Laberint Vegetal del Parc del Laberint d'Horta, junto con la recuperación del recorrido original del laberinto, con un kilómetro y medio de camino. Las obras incluyen la renovación de todo el pavimento para hacerlo más permeable y la instalación de un sistema de riego sostenible por degoteo, informa el consistorio en un comunicado este sábado. Los cipreses tendrán un altura de entre 160 y 175 centímetros y el sistema de riego incorporará la telegestión, para adaptarse a las necesidades específicas del espacio.

De esta manera, se renovará todo el sistema de riego para hacer un uso más sostenible de los recursos hídricos, con un sistema más preciso, mejoras en los parterres y mejoras en el drenaje del suelo, así como la reconstruccón de la subestructura de madera de la isla central.

Está previsto que las obras, con un presupuesto de 1,32 millones de euros, acaben en el primer trimestre del 2026 y el Laberint Vegetal se mantendrá cerrado al público durante las mismas, aunque el parque permanecerá abierto.

Esta renovación busca establecer las pautas generales que guiarán las intervenciones futuras de mantenimiento del conjunto del monumento para garantizar su protección y conservación y, además, permitirá mejorar la integración del Laberint Vegetal en el conjunto del parque, destacando su valor patrimonial y paisajístico, tal como reconoce la UNESCO.