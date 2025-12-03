La Biblioteca de Catalunya adquiere el llamado "Llibre d'hores de la família Gralla"

La Biblioteca de Catalunya ha incorporado a sus fondos patrimoniales el "Llibre d’hores de la família Gralla", un excepcional manuscrito iluminado, redactado en latín y realizado en Barcelona entre 1501 y 1525. Esta pieza bibliográfica, considerada como un testimonio único del Renacimiento en Cataluña, destaca por su belleza artística y su valor histórico. El volumen fue encargado a principios del siglo XVI por la poderosa familia Gralla, originaria de Lleida y entroncada por matrimonio con el linaje Desplà. Su procedencia queda patente en el escudo de armas familiar —una gralla (grajo) negra sobre fondo de oro y azur, enmarcado por dos ángeles— que figura en el manuscrito.

Uno de sus dueños más destacados fue Miquel Joan de Gralla, quien ocupó cargos públicos de alto rango como diputado de la Generalitat en el brazo militar, maestro de sala real y maestro racional de Cataluña. Figura de confianza del rey Fernando II, obtuvo el privilegio nobiliario de caballero. Tras su matrimonio con Anna Desplà i de Corbera en 1506, impulsó la reforma de la casa familiar en la calle Portaferrissa de Barcelona, transformándola en un suntuoso palacio renacentista que albergó durante décadas un rico patrimonio artístico, y que fue derribado a mediados del siglo XIX.

El libro, de formato reducido (190 por 130 milímetros) habitual en los devocionarios privados, está escrito en pergamino con letra gótica redonda, en tinta negra y rúbricas en rojo. Su encuadernación original en piel de becerro marrón presenta decoraciones de estilo mudéjar.

Destacan especialmente sus nueve escenas miniaturizadas que ilustran pasajes de la vida de Jesucristo, obra atribuida al prestigioso artista italiano Giacomo Smeraldo Dotavanti. Estas miniaturas, rodeadas de márgenes poblados por flores, insectos y aves, se complementan con 26 páginas orladas con motivos botánicos y animales, así como numerosas iniciales decorativas con oro bruñido sobre fondos azules y granates, realzadas con filigrana blanca.

La obra se inicia con un calendario que incluye santos de la diócesis de Barcelona, con mención a Santa Eulalia. Le siguen secuencias de lecturas de la Pasión y los Evangelios, y el núcleo central: las "Horas de la Virgen", con textos y oraciones para seguir la liturgia de las horas que estructuraban la jornada devocional.

El manuscrito se conserva en estado excelente, a pesar de la pérdida de algunos folios anteriores al siglo XX. Esta adquisición refuerza la presencia de fondos de la familia Gralla en la Biblioteca, que en 2024 ya incorporó otro manuscrito de la misma procedencia: unas lujosas Ordinacions de cort de la segunda mitad del siglo XV.

La entrada de este volumen en la Biblioteca de Catalunya no solo enriquece su colección de códices iluminados, sino que preserva para el público una pieza clave del legado artístico, religioso y social de la élite catalana en el tránsito de la Edad Media al Renacimiento.