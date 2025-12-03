Sindicatos celebran que Educació acepte el calendario para la mejora de condiciones laborales

Los sindicatos educativos de la mesa sectorial de educación han celebrado que la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat haya aceptado el calendario "unitario" de 5 mesas sectoriales hasta febrero para negociar la mejora de condiciones laborales.

En un comunicado de este miércoles, destacan que el calendario se inicia con la negociación sobre mejoras retributivas antes de Navidad; sitúa el orden de la negociación según las prioridades del colectivo --salarios, ratios y plantillas, burocracia, democracia y currículos--, y que no se alargará más allá de febrero.

Creen que es importante "mantener la presión y continuar" la organización en los centros y recuerdan que el 10 de diciembre han convocado concentraciones simultáneas en cada centro educativo para pedir mejoras laborales.