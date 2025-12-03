Los Mossos investigan a un concejal de Sant Adrià (Barcelona) por golpear a una vecina suya

Los Mossos d'Esquadra investigan a un concejal del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), denunciado por una vecina suya tras ser presuntamente ser agredida en el edificio donde ambos residen, confirman fuentes conocedoras del caso a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico', la mujer de 60 años ha explicado en la denuncia que el concejal la vio en el rellano de su casa en el primer piso y presuntamente la golpeó, además de que le provocó daños en la puerta de la víctima.

Concretamente, indica que el concejal la lanzó al suelo y le rompió el teléfono móvil, y después de presentar una denuncia en comisaría con un informe médico, al día siguiente fue amenazada cuando se cruzó con él en el edificio.

El mismo medio explica que los agentes que este miércoles han tomado declaración al concejal -que es sexto teniente de alcalde y se ocupa del área de Deportes, Sociedad del Conocimiento y Recursos Humanos- llevarán el atestado al juzgado de guardia.

La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.