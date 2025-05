La capacidad pulmonar crece desde los 4 años a los 20 o 25 años y a partir de ahí, decrece

Respirar es esencial para vivir, sin embargo, durante décadas, la información relativa a cómo crece y declina nuestra capacidad de respirar se ha basado en teorías y no en datos reales.

Ante esta realidad, investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación "la Caixa", en colaboración con el Clínic-IDIBAPS, pusieron en marcha un estudio en el marco del cual, "por primera vez, recogieron datos reales desde los 4 a los 80 años de edad que muestran a qué velocidad crece el pulmón, cuando llega a su valor máximo y a qué velocidad va perdiendo capacidad", explica Judith García-Aymerich, primera autora del estudio y codirectora del programa de Medio ambiente y salud a lo largo de la vida de ISGlobal.

Al respecto, cabe indicar que la recogida de esos datos relativos a un periodo tan largo de tiempo es complicada, porque un seguimiento de unos 76 años a las personas reclutadas es inviable.

Por ello, con el fin de poder valorar la evolución de la capacidad pulmonar a lo largo de la vida, los investigadores han agrupado los datos de múltiples estudios de cohortes para cubrir el rango de edad deseado mediante unas herramientas matemáticas sofisticadas, lo cual les permitió replicar lo que habría sucedido si en realidad hubieran seguido a los participantes en el estudio desde los 4 a los 80.

Y los resultados de este trabajo han puesto de manifiesto que lo que hasta ahora hemos dado como cierto acerca de la evolución de la capacidad pulmonar es erróneo. "Se creía que la capacidad pulmonar estaba más o menos estable desde los 4 hasta los 10 años, sin embargo nosotros hemos visto que a los 4 años ésta empieza a crecer muy rápido hasta los 13 o 16 años", explica García-Aymerich para a continuación indicar que, según han podido observar en este estudio, "en ese momento aún no se ha alcanzado el pico máximo de crecimiento, contrariamente a lo que se pensaba, sino que la capacidad pulmonar continúa creciendo, aunque un poco más lento".

Ese pico, es decir el momento en el que se alcanza el máximo de capacidad pulmonar, tiene lugar en torno a los 20 años en las mujeres y de los 23 años en los hombres, lo cual está relacionado con el hecho de las chicas crecen antes que los chicos.

Desmintiendo de nuevo la creencia asentada durante años de que entre los 20 y los 40 años la función pulmonar se mantiene, los investigadores observaron que "inmediatamente después del pico, es decir a los 20 o 23 años, ésta empieza a declinar".

Cuidar el pulmón desde la infancia

En definitiva, este estudio plantea un nuevo modelo en relación a la evolución de la capacidad pulmonar que, por lo tanto, marca unas pautas de evaluación de la salud pulmonar a lo largo de la vida diferentes a las de referencia en los últimos años. "El mensaje más importante es que, dado que el principal determinante de tener enfermedades respiratorias en la edad adulta es tener un pico lo más alto posible y nosotros lo que hemos visto es que el pico empieza ya a crecer a los 4 años y continúa creciendo hasta los 20 o 23 años, todo lo que pasa entre los 4 y los 23 años es importante y no solo aquello que pasa entre los 10 y los 15, como se pensaba", indica García-Aymerich.

Por lo tanto, "no tenemos que intentar solamente que la gente no empiece a fumar entre los 10 y los 15 años, sino que a los 4 es ya muy importante evitar contaminación atmosférica, hacer actividad física, tener una dieta sana, controlar las infecciones respiratorias...y todo ello también debe hacerse durante la adolescencia y la edad adulta joven, porque el pulmón sigue creciendo", advierte la investigadora, quien lamenta que "no hay conciencia del crecimiento del pulmón en esta fase".

Al respecto, recuerda que "si bien estamos acostumbrados a oír en las noticias que los niños han de comer sano para no ponerse gordos, nadie habla acerca de que han de comer sano para que su pulmón crezca lo suficiente hasta los 20 años para que de mayores no acaben teniendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la tercera causa de muerte en todo el mundo".

Es decir, que "no nacemos con el pulmón hecho, sino que al nacer éste es pequeño y va creciendo, de manera que lo que hacemos mientras crecemos afecta al crecimiento del pulmón y cuando llegamos a lo máximo que éste puede crecer, ya no podemos mejorar, solo va bajando, de manera que o haces lo posible para poder tener la máxima capacidad pulmonar a los 20 años o de mayor es posible que tengas problemas respiratorios", advierte García-Aymerich.

En definitiva, a tenor de los resultados de este estudio, es importante que la población tome conciencia de que la contaminación, la dieta, la actividad física...son factores que afectan a la salud respiratoria desde bien pequeños, como también lo son el tabaquismo y el asma.

Y es que en el marco de este estudio, también se ha visto que "las personas que tienen asma siempre tienen una función pulmonar más baja que aquellas que no tienen esta enfermedad y el momento en el que llegan al pico máximo tiene lugar tres o cuatro años antes". En cuanto al tabaquismo, se ha podido observar que "durante la vida adulta, a partir de los 30 años, las personas que fuman ya empiezan a perder capacidad pulmonar de manera más acelerada".