La comisión bilateral Estado-Generalitat sobre el cupo catalán se celebrará el 14 de julio

La comisión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno español para tratar el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña ya tiene fecha: se celebrará el 14 de julio a las 12.00 horas en Barcelona. De este modo, el ejecutivo catalán incumple el plazo acordado entre PSC y ERC, que establecía la reunión antes del 30 de junio como parte del pacto de investidura de Salvador Illa, a pesar de que, reiteradamente, portavoces del Govern aseguraron durante esta semana que cumplirían los compromisos.

No obstante, desde ERC, conscientes de que no les queda otra, se ha quitado hierro al retraso. Su presidente, Oriol Junqueras, ha declarado este sábado durante el Consell Nacional del partido que lo importante no es tanto la fecha como el contenido del acuerdo. “Si [el PSOE] necesita unas cuantas semanas, que se las coja. Lo fundamental es que el acuerdo salga adelante y sea justo”, ha asegurado.

Montero reconoce la demora y apela a la complejidad del proceso

Horas antes, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había adelantado en una entrevista en El Correo de Andalucía que la reunión se retrasaría. “Habrá comisión bilateral, posiblemente unos días más tarde de la fecha indicada, que siempre son orientativas”, explicó.

La ministra justificó el aplazamiento en la complejidad de la negociación, que requiere una mayoría parlamentaria amplia en el Congreso. En este sentido, advirtió que no basta con el apoyo de ERC: partidos como Compromís, el BNG o Més per Mallorca también exigen que el nuevo modelo corrija lo que ellos consideran que son desequilibrios históricos que afectan a sus territorios, lo que complica el encaje de un sistema específico solo para Cataluña.

ERC presiona con los presupuestos mientras Montero defiende un modelo multilateral

Junqueras ya ha trasladado a Illa que sin un nuevo modelo singular no habrá presupuestos catalanes en 2026, una advertencia que también se extiende a las cuentas generales del Estado. La negativa de ERC a tramitar los primeros presupuestos del socialista Illa impidió incluso que fueran presentados públicamente, y el foco se ha trasladado ahora a las negociaciones para el año próximo, con la financiación como eje central.

Por su parte, Montero insiste en la necesidad de que el nuevo sistema recoja las “singularidades y la diversidad” del país, pero de manera multilateral. “Los próximos modelos de financiación deben incorporar un reconocimiento a las singularidades. Pero para todos, no solo para Cataluña”, afirma. Según la ministra, el nuevo modelo aportará más recursos a todas las comunidades y reforzará su participación en la recaudación.