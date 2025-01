Los Comunes desmienten al Govern: "No estamos cerca de llegar a un acuerdo sobre el régimen sancionador"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha desmentido al Govern y ha afirmado este martes que ahora mismo "no están cerca" de acordar con el ejecutivo el régimen sancionador de la ley catalana de vivienda para perseguir el fraude de ley que ha asegurado que se produce con los alquileres de temporada.

Los comunes llevan desde que comenzó la legislatura presionando para que las políticas de vivienda sean prioritarias en las líneas ejecutivas del Govern. Del mismo modo, quieren que los presupuestos estén totalmente condicionados por esta materia. Además, consiguieron que el Govern aceptase aprobar un régimen sancionador, convirtiendo a Cataluña en la primera comunidad autónoma en tener uno.

Recientemente, portavoces del Govern aseguraron que "estamos cerca de llegar a un acuerdo con los comunes sobre el régimen sancionador", y que "estamos muy avanzados en las conversaciones presupuestarias" con la formación. Sin emabrgo, las declaraciones de Cid vienen a desmentir el optimismo del ejecutivo encabezado por Illa.

"Ahora mismo no estamos cerca. Es cierto que el Govern se comprometió con nosotros a aprobar el régimen sancionador a través de un decreto ley que modifique la ley del derecho a la vivienda del 2007. Nos hemos dado este mes para negociar. Ahora estamos intercambiando documentos", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya.

Ha trasladado que quiere que la ciudadanía entienda que el Govern está del lado de los inquilinos, en sus palabras, y que seguirán negociando mientras el ejecutivo cumpla sus compromisos: "Si no, evidentemente, frenaremos las negociaciones en seco", ha añadido.

Preguntado por si su partido y ERC plantean ultimátums porque el Govern de Salvador Illa es un gobierno incumplidor, ha dicho que, como muchas de las medidas se querían aprobar en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, no quieren esperar a un acuerdo definitivo porque "puede llegar en el mes de mayo".

Hard Rock

Sobre el informe hecho público ayer de que parar el proyecto del Hard Rock supondría unas indemnizaciones millonarias, Cid también ha llevado la contraria al Govern. Si las portavoces del Govern aseguraron ayer que el documento era público y ya se conocía, el parlamentario de los Comunes ha dicho que no les consta ni les han hecho llegar ningún informe que lo contemple, y que el Consell de Garanties Estatutàries les dio la razón ante la "maniobra de dilación" de Junts.

"Existe plena seguridad jurídica en la modificación fiscal que nosotros queremos hacer, y en el primer pleno del año que tendremos este mes de enero será cuando volveremos a la fiscalidad de la que nunca deberíamos haber salido", ha sostenido.

En respuesta a si el proyecto será el detonante para no aprobar los Presupuestos, como lo fue con el gobierno de Pere Aragonès, ha dicho que no porque Illa "ha aceptado la condición que no aceptó ERC, que era modificar la fiscalidad".