El Govern comienza el año con advertencias de sus socios: o cumplen o no habrá presupuestos

El objetivo del Govern de tener aprobados los presupuestos el 1 de enero no fue posible. Entre que ERC se encontraba en un congreso para decidir la nueva dirección de su partido y que los Comunes fueron muy exigentes en sus reclamos, la ejecutiva de Illa no fue capaz de cerrar los acuerdos.

De hecho, a finales de diciembre el Govern anunció la prórroga de las cuentas autonómicas. Para cerrar unos nuevos, el equipo negociador deberá convencer a sus socios de investidura y socios preferentes en esta materia, ERC y Comunes, de que van a incorporar sus exigencias. A este respecto, ambas formaciones llevan meses dejando claro cuáles son sus líneas rojas, y ayer volvieron a advertir a Illa: o se aprueban sus reclamos, o no habrá acercamientos con el PSC.

"No hay equipo negociador" hasta que no haya avances en el acuerdo de financiación

El principal acuerdo de investidura alcanzado con los republicanos fue la creación de un nuevo modelo de financiación para Cataluña. Aunque el Govern, desde que asumió, puso en marcha un comité de expertos para evaluar la viabilidad, y le ha trasladado al presidente del Gobierno y al resto de presidentes autonómicos su intención de impulsar ese modelo, el cupo aún no es una realidad.

Tal demora está causando malestar en ERC. La nueva secretaria general, Elisenda Alamany, afirmó ayer que habrá «distanciamiento» con el PSC hasta que los socialistas no cumplan con el acuerdo de la financiación singular. Alamany aseguró que no tiene sentido que lleguen a nuevos pactos «cuando no se cumplen los acuerdos a los que ya se ha llegado», respecto a los presupuestos.

Además, dijo que no van a montar un nuevo equipo negociador porque, de momento, «no hay negociación» para las cuentas. Preguntada por si Cataluña está preparada para una segunda prórroga presupuestaria, Alamany respondió que la presión la tiene el PSC.

El régimen sancionador

El otro socio de investidura del Govern y formación con la que tienen conversaciones más avanzadas, los Comunes, han situado las políticas de vivienda como prioritarias desde el inicio de legislatura. En concreto, el mes pasado presionaron mucho para que Cataluña fuese la primera comunidad en crear un régimen sancionador para los propietarios que no cumplan las leyes vigente.

Aunque el Govern aceptó, el acuerdo todavía no es una realidad. A este respecto, el portavoz de la formación morada en el Parlament, David Cid, advirtió ayer de que frenarían «en seco» la negociación presupuestaria hasta que el régimen sancionador no esté aprobado, y situaron como límite el mes de enero. Además, pidió una campaña para informar a los inquilinos sobre sus derechos.

Cid remarcó que el régimen sancionador debe servir para multar a quien hace «fraude de ley» a la Ley de Vivienda, usando la figura del alquiler de temporada para saltarse la regulación de los precios del alquiler. Además, recalcó que en las negociaciones presupuestarias hechas hasta la fecha, todavía faltan matices: «Esto no va de buenas palabras, va de concreciones», aseguró el portavoz.

El Govern, tranquilo

Por su parte, desde el Govern aseguran estar tranquilos. Ayer, la consejera de Economía, Alícia Romero, anunció una nueva ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios y con la sociedad civil, con el tercer sector, sociedades culturales, deportivas y agentes económicos para ver cuáles son sus necesidades». Respecto a las negociaciones con sus socios preferentes, Comunes y ERC, explicó que «hay acuerdos cerrados» y que recuperarán la interlocución.

En cuanto al modelo de financiación, Romero aseguró que «hay que agradecer a ERC el esfuerzo que ha hecho en proponer un nuevo modelo de financiación autonómico», ya que «el modelo actual se tendría que haber actualizado hace unos años para generar menos desequilibrios, ineficacias e ineficiencias que lo que genera el actual». Además, recordó que «hay un comité de expertos trabajando en ello» y que pretenden tener el modelo en el primer trimestre de 2025, para poder «gestionar el IRPF en el 2026» aunque, reconoce, «primero hay que hablar con el gobierno de España».

La consejera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, aseguró que el Govern está “tranquilo” y que tiene esperanza de poder aprobar los Presupuestos de 2025, y apuntó a la ronda de contactos con grupos parlamentarios y agentes económicos y sociales que llevará a cabo este mes de enero la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero como “una manera de ver si todos tenemos las mismas prioridades».