Los Comuns llevan a la síndica de Greuges la ordenanza de Martorell (Barcelona) de fuentes públicas

Los Comuns y Movem Martorell han presentado este jueves un escrito a la Sindicatura de Greuges de Catalunya para que intervenga ante la modificación de la ordenanza de convivencia de Martorell (Barcelona) que prohíbe llenar con agua de las fuentes públicas botellas, garrafas u otros envases, por considerar que es "una situación grave y sin precedentes".

Lo han explicado el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, y la portavoz en el municipio, Laura Ruiz, en una atención a los medios ante la sede de la Sindicatura, y han detallado que han trasladado el escrito también a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y al Govern.

Cid ha pedido a Junts que haga rectificar al alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, de su partido, ante una decisión que, ha sostenido, contraviene el ordenamiento jurídico y busca "competir con la extrema derecha".

También ha criticado lo que ha calificado de inhibición del Govern ante esta cuestión, y la posición del PSC, que gobierna en coalición con Fonollosa: "No tiene ningún sentido que una fuerza democrática plantee hoy limitar y querer multar a quien no tiene acceso al agua".

Ruiz ha alertado de que, de prosperar, Martorell puede convertirse en un laboratorio de las políticas más macabras de la extrema derecha, en sus palabras: "Si no detenemos ahora esta aprobación, puede que de aquí a las elecciones de 2027 nos encontremos una ola de alcaldes diciendo absolutas tonterías, a ver quién la dice más gorda".