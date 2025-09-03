El PP denuncia que Collboni “ha destrozado” los Jardinets de Gràcia por eliminar 107 plazas de moto

El pasado 8 de agosto el Ayuntamiento de Barcelona anunció el fin de las obras en los Jardinets de Gràcia, una remodelación que empezó en enero de este año con el objetivo de pacificar el lado Llobregat de los Jardinets, "donde se han ganado espacios de estancia para el vecindario".

Las obras, además, eliminaron los carriles de circulación en sentido mar y modificaron la acera con la rotonda de la Diagonal. Tras estos cambios, el líder del PP en Barcelona, Daniel Sierera, denuncia que el Ayuntamiento "ha destrozado el equilibro de los Jardinets de Gràcia".

Concretamente, Sirera se queja de la eliminación de hasta 107 plazas de moto, "que siempre estaban llenas y que eran imprescindibles para vecinos y comercio". "Y lo más grave: reconocen abiertamente que no van a reponerlas", añade el popular.

Sirera asegura que este cambio ha provocado que estacionen más motos en las acercas, y critica que estas obras han sido "otra peatonalización absurda e innecesaria". "Barcelona necesita una movilidad al servicio de las personas, no de la propaganda", ha concluido el líder del PP.

Por su lado, tras la finalización de las obras, el Ayuntamiento destacó que los Jardinets se han convertido en un espacio de plataforma única para el uso del vecindario, con mayor vegetación y mobiliario urbano nuevo, informan en un comunicado este viernes.

"Ganamos una gran plaza en los Jardinets para uso y disfrute de los vecinos y vecinas de la Vila de Gràcia y toda la ciudad, una clara mejora del espacio público", añadió la primera teniente de alcalde y concejal de Gràcia, Laia Bonet.