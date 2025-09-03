Vithas busca a más de mil profesionales para su nuevo hospital en Barcelona

El futuro Hospital Vithas Barcelona, cuya apertura está prevista para la segunda quincena de octubre en Esplugues de Llobregat, ha superado ya el millar de inscripciones en su proceso de selección de personal. La cifra refleja el alto interés que ha generado la puesta en marcha de este nuevo centro sanitario privado en la comarca del Baix Llobregat. La contratación, que avanza a gran ritmo, tiene como objetivo configurar una plantilla multidisciplinar que cubra tanto áreas clínicas como servicios auxiliares. El hospital busca desde profesionales sanitarios (médicos, enfermeros, fisioterapeutas y técnicos de diagnóstico) hasta personal de administración, gestión, sistemas y mantenimiento.

Este impulso inicial en el reclutamiento es resultado directo de un acuerdo de colaboración firmado este verano entre el grupo Vithas y el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), junto con los servicios de empleo de varios ayuntamientos de la zona. La alianza busca agilizar y dar máxima difusión a las ofertas de empleo, facilitando el acceso a los candidatos locales.

En declaraciones a este medio, la directora del centro, Anna Guiró, valoró positivamente la respuesta recibida: "Estamos muy agradecidos por el interés de cientos de profesionales. Esto no solo nos permite construir un equipo sólido, sino que refuerza nuestro compromiso con la generación de empleo de calidad en el territorio". Guiró también quiso destacar la "inestimable colaboración" del SOC y los servicios municipales.

El nuevo hospital, que celebrará su inauguración institucional el próximo 18 de septiembre con la presencia de autoridades catalanas, representa una ampliación significativa de la red de Vithas en Catalunya, donde ya opera en Lleida y Vilanova i la Geltrú.

Con una inversión que abarca tres años de construcción, el centro contará con tecnología sanitaria de vanguardia y un concepto arquitectónico sostenible. Entre sus capacidades destacan 160 habitaciones individuales (incluyendo 7 suites), 14 quirófanos, un servicio de urgencias 24 horas para adultos y pediátricas, y 60 consultas externas.

Los interesados en participar en los procesos de selección aún abiertos pueden presentar su candidatura de forma telemática a través de la web corporativa de Vithas, en el apartado de "candidatura espontánea", seleccionando Barcelona como destino preferente.