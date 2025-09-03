Siguen los problemas para la Flotilla: las embarcaciones, obligadas a parar en las Baleares

Tras haber vista interrumpida su salida en dos ocasiones, la Flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau ha vuelto a tener problemas durante esta madrugada. Según cuenta ACN, las veinte embarcaciones que continuaban navegando rumbo a Gaza se han visto obligadas a realizar una escala técnica en Menorca.

Algunos periodistas aseguran al medio catalán que varios barcos han tenido problemas mecánicos e incidencias con las comunicaciones por radio. Algunas también irán a Mallorca para resolver estos problemas, y luego se reunirán para continuar con la ruta.

Podemos pide a Sánchez desplegar la diplomacia

Podemos ha reclamado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que despliegue todas sus estrategias diplomáticas para garantizar la seguridad de la Global Sumud Flotilla, que pretende llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza.

Así lo demanda la secretaria general de la formación, Ione Belarra, a través de una misiva que también ha dirigido al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Por su parte, la eurodiputada morada Irene Montero también ha apelado a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.